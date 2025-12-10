Smartphone "nồi đồng, cối đá" ra mắt tại Việt Nam, giá từ 10 triệu đồng

Honor X9d vẫn hoạt động bình thường sau những bài thử nghiệm khắc nghiệt như ngâm trong nước ấm, nước đá, rơi từ độ cao 2 m hay bị bắn nước áp lực cao.

Sau X7d, Honor tiếp tục giới thiệu mẫu điện thoại "nồi đồng cối đá" khác tại Việt Nam mang tên X9d. X9d thuộc phân khúc smartphone tầm trung, hướng tới người dùng cần chiếc điện thoại bền, pin lớn và hoạt động ổn định trong điều kiện khó khăn.

Honor X9d có ngoại hình bắt mắt dù là mẫu điện thoại "nồi đồng, cối đá". Ảnh: Honor.

Điểm nhấn của X9d là pin dung lượng lên đến 8.300 mAh, thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Theo thông tin của hãng, X9d có thể hoạt động khoảng 3 ngày với những tác vụ cơ bản và khoảng 2 ngày khi dùng ở cường độ cao như nghe nhạc, xem video, gọi video.

Sở hữu pin dung lượng lớn, X9d có thể đóng vai "sạc dự phòng" nhờ khả năng sạc cho thiết bị khác thông qua cổng USB-C.

Về độ bền, Honor X9d đạt chứng nhận 5 sao của SGS cho khả năng chống rơi, kháng nước và kháng bụi.

Trong điều kiện thực tế, điện thoại này vẫn hoạt động bình thường sau các bài thử khắc nghiệt như thả rơi từ độ cao 2 m, chịu nước áp lực cao, ngâm trong nước ấm hay thậm chính là ô tô cán qua. Dù vậy, ngoại hình của X9d vẫn bị trầy nhẹ sau bài thử nghiệm va đập.

X9d vượt qua nhiều bài thử nghiệm độ bền như thả rơi từ độ cao 2 m, ngâm trong nước ấm, nước đá. Ảnh Honor.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn cùng khả năng chống chịu tác động ấn tượng, Honor X9d vẫn có thiết kế khá bắt mắt cùng thân máy dày chỉ 7,76 mm.

So với các đối thủ trong tầm giá, X9d mỏng hơn Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (8,75 mm) nhưng dày hơn Samsung Galaxy A56 5G (7,4 mm) và vivo V40 5G (7,58 mm).

Ở phía trước, máy sử dụng màn hình AMOLED 6,79 inch với viền mỏng khoảng 1,3 mm, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa công bố tới 6.000 nit, cho hiển thị rõ ràng ngoài trời và đáp ứng tốt nhu cầu xem nội dung, chơi game trên màn hình lớn.

Về phần cứng, X9d trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, RAM tối đa 12 GB và bộ nhớ trong lên tới 512 GB, đáp ứng các tác vụ đa nhiệm, xem phim, chơi game phổ biến trong phân khúc tầm trung.

Cụm camera sau của Honor X9d được đặt theo hình tròn ở giữa mặt lưng, tạo điểm nhấn rõ rệt trên thiết kế khung viền phẳng của máy.

Bên trong là camera chính có độ phân giải 108 MP dùng cảm biến 1/1.67 inch, hỗ trợ chống rung quang học OIS, chống rung điện tử EIS.

Hỗ trợ cho máy ảnh là loạt tính năng AI như xóa vật thể, sửa mắt nhắm, xóa phản chiếu, tách nền hay nâng chất lượng ảnh trực tiếp trên điện thoại.

Không chỉ bền bỉ, Honor X9d còn đi kèm pin dung lượng lớn, có khả năng sạc cho các thiết bị khác thông qua cổng USB-C. Ảnh: Honor.

Tại thị trường Việt Nam, Honor X9d được phân phối với ba màu vàng, đen và đỏ, đi cùng các mức giá dao động 9,99 - 11,99 triệu đồng, tùy cấu hình.

Trong tầm giá này, người dùng có thể cân nhắc thêm một số mẫu máy cùng phân khúc như OPPO A6 Pro 5G (9,99 triệu đồng), vivo V60 Lite 5G 8 GB/256 GB (10,49 triệu đồng), Samsung Galaxy A56 5G (10,58 triệu đồng) hay Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 GB/512 GB (11,16 triệu đồng).