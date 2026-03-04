Tin nóng công nghệ 4/3: Mỹ thử nghiệm phương tiện siêu thanh chế tạo bằng công nghệ in 3D

1. Trung Quốc đột phá công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D giúp robot nhân hình chân thực hơn

Trung Quốc đột phá công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo mới cùng bộ dữ liệu khuôn mặt 3D quy mô lớn giúp robot nhân hình có biểu cảm giống hệt con người. Nghiên cứu do Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến dẫn đầu đã xây dựng kho dữ liệu khổng lồ với khoảng 200.000 bản quét khuôn mặt 3D độ nét cao.

Thay vì phụ thuộc vào hình ảnh 2D hay các mẫu kỹ thuật số có sẵn công nghệ này sử dụng mạng chú ý đồ thị kết hợp độ cong để xử lý trực tiếp các đám mây điểm không gian. Phương pháp này cho phép hệ thống nhận diện chính xác các đặc điểm hình học tinh vi và những biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt thực tế. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có khả năng theo dõi khuôn mặt chính xác và ổn định hơn hẳn các phương pháp truyền thống. Đột phá này hứa hẹn sẽ tạo ra những thế hệ robot và nhân vật ảo có khả năng tương tác tự nhiên hơn trong đời sống.

2. Mỹ thử nghiệm thành công phương tiện siêu thanh in 3D nhằm tăng tốc phát triển vũ khí

Thử nghiệm phóng tàu Cassowary Vex Mission. Ảnh: Interesting Engineering.

Lầu Năm Góc vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc tăng tốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh thông qua chiến dịch Cassowary Vex. Đơn vị đổi mới quốc phòng đã phóng thử nghiệm thành công phương tiện DART AE do công ty Hypersonix của Australia chế tạo bằng công nghệ in 3D. Thiết bị này được đưa vào quỹ đạo tầm thấp nhờ tên lửa HASTE của hãng Rocket Lab để thu thập dữ liệu về động cơ và quỹ đạo trong điều kiện bay thực tế.

Điểm đặc biệt của lần thử nghiệm này là khung máy bay được sản xuất hoàn toàn từ hợp kim chịu nhiệt bằng phương pháp in 3D giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian chế tạo. Lầu Năm Góc hy vọng việc tận dụng các giải pháp thương mại và công nghệ in ấn hiện đại sẽ giúp tháo gỡ nút thắt trong khâu kiểm thử. Thành công này cho phép quân đội Mỹ sớm hoàn thiện các dòng tên lửa có tốc độ vượt Mach 5 để duy trì lợi thế quốc phòng.

3. OpenAI phát triển nền tảng lưu trữ mã nguồn mới thách thức vị thế của GitHub

OpenAI phát triển nền tảng lưu trữ mã nguồn mới. Ảnh: Reuters.

OpenAI đang âm thầm xây dựng một nền tảng lưu trữ mã nguồn mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với GitHub của Microsoft theo báo cáo từ The Information. Quyết định này được đưa ra sau khi các kỹ sư của OpenAI liên tục gặp phải tình trạng gián đoạn dịch vụ trên GitHub trong những tháng gần đây. Dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và có thể mất nhiều tháng nữa mới hoàn thiện để ra mắt người dùng.

Các nhân viên thực hiện dự án đang cân nhắc việc cung cấp kho lưu trữ mã nguồn này cho cơ sở khách hàng hiện có của hãng. Nếu OpenAI quyết định thương mại hóa sản phẩm này đây sẽ là bước đi đầy táo bạo đánh dấu sự đối đầu trực diện với chính cổ đông lớn nhất là Microsoft. Sau vòng gọi vốn gần nhất OpenAI được định giá lên tới 840 tỷ USD cho thấy sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đối với các nhà đầu tư toàn cầu hiện nay.

4. Trung Quốc ban hành hướng dẫn phát triển hệ thống bảo hiểm khoa học công nghệ nhằm tự chủ kỹ thuật

Trung Quốc đang tìm cách củng cố ngành bảo hiểm như một cách để thúc đẩy tham vọng công nghệ quốc gia. Ảnh: Nikkei Asia.

Bắc Kinh vừa công bố hướng dẫn gồm 20 điểm nhằm đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống bảo hiểm khoa học công nghệ để tăng cường năng lực tự lực tự cường. Đây là nỗ lực chung của nhiều bộ ngành nhằm biến ngành bảo hiểm thành công cụ giảm xóc kinh tế và ổn định xã hội trong bối cảnh căng thẳng công nghệ với Mỹ gia tăng.

Các hướng dẫn mới tập trung hỗ trợ từ các dự án trọng điểm quốc gia đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt cho những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, mạch tích hợp và năng lượng hydro. Hệ thống này sẽ bao trả các rủi ro từ khâu nghiên cứu phát triển đến thương mại hóa sản phẩm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Với mức phí bảo hiểm công nghệ đạt 8.000 tỷ nhân dân tệ (1.155 tỷ USD) vào năm ngoái, đây là đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

5. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo thúc đẩy các hãng chip châu Á tăng giá và đầu tư kỷ lục

Sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI hiện nay không chỉ mang lại lợi ích cho các ông lớn sản xuất chip mà còn cho cả các nhà cung cấp chip ngoại vi và chip hỗ trợ. Ảnh: Nikkei Asia.

Làn sóng nhu cầu trí tuệ nhân tạo bùng nổ đang kéo theo sự tăng giá đồng loạt từ các nhà sản xuất chip quy mô vừa và nhỏ tại châu Á. Theo ghi nhận của Nikkei Asia, các doanh nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc dự kiến chi hơn 136 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm 2026. Vanguard International Semiconductor dự kiến tăng giá tới 15% đối với các dòng chip quản lý năng lượng dùng trong trung tâm dữ liệu. Trong khi đó hãng Winbond Electronics công bố mức tăng giá trung bình vượt quá 30% ngay trong quý đầu năm nay.

Sự thiếu hụt không chỉ xảy ra ở các bộ xử lý cao cấp mà còn lan rộng sang các linh kiện bổ trợ như bộ nhớ và chất nền chip. Dù đối mặt với rủi ro về chi phí nguyên liệu và hạ tầng nhưng các nhà sản xuất vẫn đẩy mạnh mở rộng công suất để đáp ứng cơn khát thiết bị từ các ông lớn công nghệ toàn cầu.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering