Hàn Quốc hợp tác đào tạo nhân lực bán dẫn và AI cho Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu môi trường thực hành đào tạo kỹ sư AI và bán dẫn, Bộ KH&CN và NIPA (Hàn Quốc) thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy các dự án phát triển hệ sinh thái này giữa hai nước.

Ngày 4/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã làm việc với ông Park Yunkyu, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT quốc gia Hàn Quốc (NIPA) về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ sinh thái AI và thúc đẩy hợp tác song phương.

Ông Park Yunkyu cho biết hệ sinh thái AI của Hàn Quốc được xây dựng trên 4 trụ cột: Hạ tầng AI, mô hình AI, bán dẫn AI và ứng dụng AI. Chính phủ nước này tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán và phát triển các mô hình AI nền tảng. Năm 2025, Hàn Quốc đã mua 13.000 GPU của NVIDIA phục vụ nghiên cứu và phát triển AI, phân bổ 50% cho dự án quốc gia, 30% cho doanh nghiệp và 20% cho trường đại học, viện nghiên cứu.

Hàn Quốc cũng thúc đẩy mô hình liên minh giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu để phát triển AI nền tảng, với cơ chế hỗ trợ GPU, dữ liệu, nhân lực và đánh giá định kỳ sáu tháng nhằm tạo cạnh tranh, chọn lọc các đơn vị có năng lực tốt nhất.

Đồng thời, nước này chú trọng phát triển ngành bán dẫn AI, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất bộ xử lý tiết kiệm năng lượng, tối ưu cho trung tâm dữ liệu, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Theo ông Park, Hàn Quốc theo đuổi hợp tác quốc tế cùng có lợi, trong đó Việt Nam giữ vai trò quan trọng.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc, Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Chính phủ và quyết tâm chính trị trong triển khai chiến lược AI. Việt Nam xác định AI là lĩnh vực ưu tiên, đang hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chiến lược quốc gia về AI, phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thảo luận nhiều đề xuất hợp tác cụ thể, trong đó có kế hoạch tổ chức các hội thảo về AI và bán dẫn tại Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời kết nối doanh nghiệp công nghệ của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm là đào tạo nhân lực bán dẫn và AI. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 với sự tham gia của hơn 160 trường đại học.

Tuy vậy, Việt Nam hiện vẫn thiếu môi trường thực hành từ phòng thí nghiệm đến nhà máy để đào tạo đội ngũ kỹ sư bán dẫn có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, phía Việt Nam đề xuất tăng cường các chương trình thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu của Hàn Quốc.

Các đơn vị của Bộ cũng đề xuất hợp tác với NIPA trong việc xây dựng mô hình liên minh doanh nghiệp và viện nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam, tương tự mô hình consortium mà Hàn Quốc đang triển khai.

Một đề xuất đáng chú ý là việc cử chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam trong thời gian ngắn để tư vấn xây dựng mô hình này, qua đó hình thành các liên minh nghiên cứu và phát triển AI giữa doanh nghiệp với các viện, trường.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán phục vụ AI, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.