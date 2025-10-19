Bị quân lực Mỹ vây hãm, Venezuela có trở thành khách hàng tiếp theo của dòng Su-35 Nga?

Giữa làn sóng hiện diện quân sự ngày càng dày đặc của Mỹ tại Caribe, Venezuela đang cân nhắc mua các tiêm kích Su-35 tối tân của Nga để nâng cấp sức mạnh phòng không đáp trả áp lực từ Washington.

Sự gia tăng gần đây trong hiện diện quân sự của Mỹ xung quanh Venezuela, cùng với nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép quân sự buộc lật đổ chính quyền ở Caracas, đã làm dấy lên khả năng Venezuela sẽ khôi phục đầu tư vào các chương trình mua sắm quốc phòng quy mô lớn.

Đáp lại các hoạt động quân sự của Mỹ, Caracas đã tổ chức nhiều cuộc trình diễn sức mạnh bằng phi đội tiêm kích Su-30MK2 – loại máy bay mà nước này đặt mua hai chục chiếc từ Nga trong những năm 2000. Gần đây, các tiêm kích này đã thực hiện những chuyến bay đường dài mang theo tên lửa hành trình chống hạm, đồng thời tiến hành diễn tập ném bom thật.

Mặc dù Su-30MK2 được đánh giá là loại tiêm kích mạnh nhất tại khu vực châu Mỹ (ngoài lực lượng vũ trang Mỹ), song số lượng ít ỏi và tuổi đời đã cao khiến năng lực bảo vệ không phận của Venezuela bị hạn chế trước nguy cơ bị tấn công đường không.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Vai trò trung tâm mà Su-30MK2 đang đảm nhận trong phản ứng quân sự của Venezuela trước áp lực từ Mỹ đã làm dấy lên khả năng nước này sẽ quan tâm đến việc mua thêm tiêm kích mới. Caracas từng bày tỏ sự quan tâm này trong quá khứ: vào đầu mùa hè năm 2012, cố Tổng thống Hugo Chavez từng tuyên bố, “Tôi đã gửi thông báo tới chính phủ Nga rằng chúng tôi sẵn sàng xem xét việc mua các tiêm kích Su-35 trong vài năm tới để hiện đại hóa và củng cố sức mạnh phòng thủ… Sự độc lập này – khi được bảo vệ và bảo đảm – sẽ giúp chúng ta xây dựng một Venezuela mới, một Tổ quốc mới, và vươn tới những chân trời mới”.

Tuy nhiên, sau khi ông Chavez qua đời năm 2013, cùng với việc cắt giảm đầu tư quốc phòng và sự sụp đổ của giá dầu, kế hoạch này đã bị đình trệ.

Hiện nay, Su-35 có thể trở thành lựa chọn ưu tiên của Bộ Quốc phòng Venezuela vì nhiều lý do. Dòng tiêm kích này được sản xuất tại cùng nhà máy chế tạo Su-30MK2 – Nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur – và có mức độ tương đồng cao với thiết kế cũ về phụ tùng thay thế cũng như huấn luyện. Việc Su-30MK2 là máy bay hai chỗ ngồi cũng giúp nó có thể được dùng làm máy bay huấn luyện cho phi công chuyển sang Su-35, giúp lực lượng không quân dễ dàng hấp thu dòng máy bay mới hơn.

Hoạt động sản xuất Su-35 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk ở Amur. Ảnh: MW.

Mặc dù Caracas cũng có thể cân nhắc các lựa chọn khác như J-10C của Trung Quốc hay Su-57 của Nga, nhưng các mẫu này không có mức độ tương thích cao tương tự.

Việc Nga muốn duy trì Venezuela như một đối tác chiến lược, đồng thời ngăn chặn phương Tây kiểm soát nguồn tài nguyên khổng lồ của nước này, có thể khiến Moscow sẵn sàng bán Su-35 theo điều kiện ưu đãi. Nếu mở rộng dây chuyền sản xuất, Nga có thể bàn giao nhanh chóng các máy bay mới cho Venezuela.

So với Su-30MK2, Su-35 sở hữu cảm biến, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn rất nhiều, đồng thời tương thích với các dòng tên lửa không đối không thế hệ mới vượt trội. Việc sở hữu chúng sẽ giúp Không quân Venezuela tạo ra thách thức đáng kể hơn nhiều cho bất kỳ lực lượng tấn công nào – đặc biệt khi được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không mặt đất tiên tiến.

Theo Military Watch