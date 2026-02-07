Lý do Toyota Crown được ông Đặng Lê Nguyên Vũ và nhiều dân chơi sưu tầm

Thú vui sưu tầm xe đời cổ đang được nhiều dân chơi quan tâm, nhưng chủ yếu là xe thể thao, còn sedan ít được chú ý hơn. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ mang tên Toyota Crown - mẫu sedan được nhiều người ưu ái gọi là "xe chủ tịch" nhờ dáng xe bệ vệ, phong thái chững chạc và cảm giác rất đặc trưng khi ngồi sau vô-lăng lẫn ở hàng ghế sau.

Dòng xe biểu tượng của Nhật Bản

Toyota Crown vốn không xa lạ với người mê xe Nhật. Ra mắt lần đầu từ năm 1955 với tên gọi Toyopet Crown, dòng sedan này được Toyota phát triển theo hướng một xe kích thước lớn, ưu tiên sự êm ái, bền bỉ, cách âm tốt và chất hoàn thiện chỉn chu từ khung gầm đến nội thất.

Từ nền tảng đó, Crown nhanh chóng trở thành biểu tượng cho lớp sedan cao cấp của Toyota tại thị trường nội địa. Mẫu xe này được sử dụng phổ biến trong khu vực công ở Nhật, từ xe cảnh sát đến xe phục vụ, đưa đón quan chức. Đồng thời, Crown cũng hiện diện dày đặc trong vai trò taxi và xe doanh nghiệp, trở thành hình ảnh quen thuộc của đời sống Nhật Bản hiện đại.

Toyopet Crown - thế hệ đầu tiên của Toyota Crown ngày nay. Ảnh: AutoEvolution.

Cột mốc đáng nhớ là năm 1958, khi Toyota đưa Crown sang thị trường Mỹ, đánh dấu giai đoạn hãng bắt đầu thử sức xuất khẩu xe du lịch và đặt nền cho tham vọng toàn cầu. Dù doanh số khiêm tốn và phải tạm rút lui, đây vẫn là phép thử quan trọng giúp Toyota tích lũy kinh nghiệm về tiêu chuẩn, thị hiếu và cách vận hành ở một thị trường khó tính.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022, khi Toyota tái định nghĩa Crown thành "Crown Series" với nhiều kiểu dáng thay vì chỉ một mẫu sedan truyền thống. Đến 2025, dòng sản phẩm này tiếp tục mở rộng khi Toyota giới thiệu thêm biến thể Crown Estate tại Nhật, hoàn thiện dòng sản phẩm Crown theo định hướng mới.

Sau 16 thế hệ, Toyota Crown có thêm phiên bản crossover, thay vì chỉ có bản sedan như các đời trước. Ảnh: Toyota.

Hiện tại, Crown được Toyota đẩy lên vai trò một dải sản phẩm cao cấp trong đội hình hãng, thể hiện rõ ở định vị và mức giá. Tại Mỹ, Toyota Crown đời 2026 được ghi nhận có giá khởi điểm khoảng 43.110 USD và có thể lên tới khoảng 56.660 USD tùy phiên bản và trang bị.

Từ xe công vụ đến món sưu tầm của dân chơi

Ở Việt Nam, Toyota Crown không chỉ được nhớ như một chiếc sedan Nhật "đi rất sướng" mà còn gắn với vai trò xe phục vụ, đưa đón lãnh đạo từ thập niên 1990 và kéo dài nhiều năm sau đó. Trong đó, Super Saloon là phiên bản phổ biến nhất, bên cạnh Royal Saloon, thường được chọn làm xe công vụ nhờ chạy êm, khoang rộng và dáng vẻ trang trọng. Vì vậy, nhắc đến Crown là nhắc đến một mẫu sedan Nhật đời cũ mang đậm dấu ấn "xe công vụ" một thời.

Phần lớn Toyota Crown trên thị trường xe cũ từng là xe công vụ, phục vụ từ những năm 1990 đến tận sau này. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau khi rời "biên chế", nhiều chiếc Crown bước vào thị trường xe cũ và có cuộc đời thứ hai với người mê xe Nhật đời sâu. Từ đó hình thành nhóm chơi Crown đúng nghĩa, săn xe còn nguyên bản và xem Crown như món sưu tầm hơn là phương tiện đi lại.

Sức hút của Crown càng rõ nét khi mẫu xe này xuất hiện trong garage của một số gương mặt nổi tiếng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những người sưu tầm Crown có tiếng khi sở hữu ít nhất 3 chiếc, trong đó có cả bản wagon đời 1979.

Theo anh Đ.Q (nhân viên một đại lý ô tô cũ tại TP.HCM), Toyota Crown được dân sưu tầm ưa chuộng vì phần lớn từng phục vụ lãnh đạo Nhà nước và được chăm sóc kỹ. Anh Q cho biết mẫu xe này còn ghi điểm nhờ kiểu dáng bệ vệ, độ bền đã được kiểm chứng và các bản máy 3.0 lít "lành", dễ sử dụng. Sau 30 năm, nhiều chiếc Crown đời 1995 vẫn vận hành bình thường.

Sau 30 năm sử dụng, nội thất chiếc Crown xuống cấp chủ yếu ở phần ghế, các chi tiết còn lại vẫn ở mức có thể sử dụng. Ảnh: Thượng Tâm.

Tham khảo thị trường xe cũ tại TP.HCM, chiếc Crown Royal Saloon 3.0 AT đời 1995 được rao khoảng 480 triệu đồng, ngang giá Camry đời 2014-2015.

Mức giá này có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với dân chơi xe cổ lại không quá khó hiểu. Bởi những chiếc Crown còn đẹp, còn nguyên bản ngày càng hiếm, nên người mua sẵn sàng chi đậm cho một mẫu xe có giá trị sưu tầm rõ rệt.