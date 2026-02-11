Vị trí trạm dừng nghỉ, điểm đổ xăng trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết

Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác 23 vị trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, hình thành mạng lưới dịch vụ công cộng trải dài từ Ninh Bình đến Cà Mau.

23 trạm dừng nghỉ phủ dọc cao tốc Bắc - Nam

Dịp Tết Nguyên đán 2026, trong bối cảnh nhu cầu đi lại trên cả nước tăng vọt, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục được củng cố nhằm giảm áp lực cho các tuyến trục chính.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác 23 vị trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, hình thành mạng lưới dịch vụ công cộng trải dài từ Ninh Bình đến Cà Mau, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân trong cao điểm lễ Tết.

Theo sơ đồ bố trí, trong tổng số 23 trạm có 5 trạm đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, gồm Trạm Giẽ – Ninh Bình, Xuân Khiêm – Xuân Cương, La Sơn – Hòa Liên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương.

17 trạm còn lại dự kiến vận hành một số hạng mục công cộng thiết yếu, như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, điểm nghỉ ngơi tạm thời, góp phần giải quyết tình trạng thiếu không gian dừng nghỉ trên cao tốc – một trong những hạn chế lớn của hệ thống giao thông hiện nay.

Mạng lưới trạm được phân bổ đều trên toàn tuyến Bắc – Nam, bảo đảm khoảng cách hợp lý giữa các điểm dừng, từ khu vực phía Bắc như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, đến các đoạn trọng điểm miền Trung và Nam Trung Bộ như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm.

Ở phía Nam, chuỗi trạm tiếp tục kéo dài qua các tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Sơ đồ vị trí các trạm dừng nghỉ

5 trạm được bố trí cây xăng gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (phải tuyến) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giúp tháo gỡ điểm nghẽn tiếp nhiên liệu trên cao tốc, yếu tố then chốt trong các đợt cao điểm lưu thông.

Ngoài ra, một điểm dừng, đỗ xe tại đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi và trạm tạm Cam Lộ – La Sơn cũng được đưa vào phục vụ, bổ sung thêm lựa chọn nghỉ ngơi ngắn hạn cho tài xế.

23.000 tờ rơi đến tay tài xế

Cục Đường bộ Việt Nam đã in, phát hành 23.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, phục vụ cao điểm đi lại dịp lễ, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026.

23.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cập nhật trong tờ rơi quy định về tốc độ, phân làn phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm như Hà Nội – Hải Phòng, Pháp Vân – Cầu Giẽ, TP.HCM – Trung Lương, Phan Thiết – Dầu Giây, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi…

Các quy định được trình bày theo từng nhóm phương tiện, giúp lái xe dễ tra cứu, thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, nội dung về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện được thể hiện rõ theo từng dải tốc độ, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi thời tiết bất lợi, tầm nhìn hạn chế hoặc lưu thông ban đêm.

Ngoài ra, tờ rơi đưa ra nhiều khuyến cáo thiết thực đối với xe khách, xe tải như không dừng, đỗ sai quy định; không quay đầu, lùi xe trên cao tốc; không sử dụng điện thoại khi lái xe; tuân thủ thời gian làm việc; tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích. Khi xảy ra sự cố, lái xe phải bật đèn cảnh báo, đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Tờ rơi cũng cung cấp hệ thống số hotline của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan, giúp người dân nhanh chóng liên hệ khi cần cứu nạn, cứu hộ hoặc phản ánh sự cố phát sinh trên tuyến.

Có thể thấy, việc đưa vào khai thác đồng loạt 23 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam trong dịp Tết 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ. Trong bối cảnh vé máy bay và tàu hỏa khan hiếm, giá cao, mạng lưới trạm dừng nghỉ cùng hệ thống cao tốc ngày càng hoàn chỉnh sẽ giúp đường bộ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong bức tranh giao thông Tết, bảo đảm cho hàng triệu người dân có hành trình về quê an toàn, thuận lợi và thông suốt.