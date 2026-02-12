Tết đi xa bằng ô tô điện: Vì sao nên cân nhắc kỹ?

Đi xa bằng ô tô điện trên cao tốc đòi hỏi tính toán kỹ pin, điểm sạc và phương án dự phòng để tránh rơi vào thế bị động giữa hành trình.

Cận Tết, cao tốc thường là lựa chọn ưu tiên vì đi nhanh, ít giao cắt. Nhưng đi kèm là những "điểm nghẽn" quen thuộc như ùn tắc ở nút giao, trạm thu phí hay các đoạn cửa ngõ. Với ô tô điện, nỗi lo không chỉ nằm ở mức pin trong lúc kẹt xe, mà còn ở bài toán sạc trên tuyến: trạm sạc phủ chưa đều, một số mạng sạc ít hiện diện trực tiếp trên cao tốc và chỉ cần trạm gặp sự cố hoặc quá tải là lịch trình dễ bị kéo giãn.

Trạm sạc "lúc được lúc không"

Với người đi xa bằng ô tô điện, việc tính toán điểm sạc đã trở thành "thói quen", nhất là dịp Tết khi lưu lượng xe tăng mạnh. Trên thực tế, mạng lưới trạm sạc dọc cao tốc vẫn chưa đồng đều, còn hệ thống của các bên không phải V-Green lại chưa phổ biến. Ngay cả khi đi quốc lộ, trải nghiệm sạc cũng thiếu ổn định do trạm ít, công suất không đồng nhất hoặc gặp lỗi vận hành bất chợt.

Lái xe điện đến nơi nhưng trạm sạc chưa hoàn thiện, chủ xe phải tìm trạm khác xa hơn. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, một người dùng cho biết khi đang chạy xe điện BYD từ TP.HCM ra Hà Nội, đã ghé một trạm sạc dọc đường lúc pin còn khoảng 20%. Tuy nhiên, trạm không thể sử dụng tại thời điểm đó, buộc người này phải chuyển hướng tìm điểm sạc khác để tiếp tục hành trình.

Một phản ánh khác trong nhóm cộng đồng BYD cũng cho thấy rủi ro tương tự. Người dùng này cho biết xe dừng ở khu vực Đông Hà, Quảng Trị khi pin đã xuống thấp, nhưng trụ sạc nhanh DC tại điểm đến lại gặp trục trặc và ngừng hoạt động. Dù sau đó trạm đã được khắc phục để vận hành trở lại, sự cố này nhắc người đi đường dài rằng không nên chỉ chốt một điểm sạc duy nhất.

Thực tế, ngoài V-Green, các mạng lưới trạm sạc khác ít hiện diện trên các tuyến cao tốc. Những đơn vị như EV One hay EV Charge chủ yếu đặt điểm sạc ở khu dân cư, khách sạn, resort, chưa hình thành mạng phủ dọc tuyến theo kiểu trạm dừng nghỉ cao tốc.

Vì vậy, nếu chạy ô tô điện đường dài bằng cao tốc, người dùng phải rẽ ra quốc lộ hoặc vào khu dân cư gần nút ra để tìm chỗ sạc. Chỉ cần trạm sạc gặp sự cố hoặc quá tải là lịch trình dễ bị kéo giãn, khiến hành trình vốn cần nhanh gọn trên cao tốc trở nên chậm trễ và mất chủ động.

Các điểm sạc hiện chủ yếu nằm trong khu dân cư, khách sạn và resort, trong khi trên cao tốc vẫn còn khá thưa. Ảnh: Thượng Tâm.

Nguy cơ "cạn pin" khi kẹt xe

Những ngày cận Tết, cao tốc thường ùn ứ kéo dài. Thực tế vài ngày qua đã ghi nhận nhiều đoạn cao tốc từ TP.HCM hướng miền Trung kẹt xe, nặng nhất ở khu vực nút giao TP.HCM - Long Thành và tuyến Phan Thiết - Dầu Giây.

Nếu chạy xe xăng, người lái còn có thể rẽ ra quốc lộ để tìm cây xăng gần nhất. Với xe điện, mọi phương án lại phụ thuộc vào trạm sạc. Khi kẹt xe, xe điện vẫn tiêu thụ điện cho điều hòa và các hệ thống trên xe.

Mức hao này không khiến xe hết pin ngay, nhưng sẽ bào mòn phần dự phòng trong lúc chưa biết bao giờ thoát kẹt, nhất là khi thời tiết nóng hoặc lạnh khiến điều hòa hoạt động nhiều hơn. Ùn ứ nhiều giờ có thể đẩy xe vào nguy cơ "nằm đường" nếu pin xuống quá thấp.

Chiếc BYD Han nằm đường khi di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt hồi tháng 2/2025. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Ngay cả khi không kẹt, chạy tốc độ cao trên cao tốc cũng làm xe điện hao pin nhanh hơn. Theo thử nghiệm của Car and Driver, chạy khoảng 120 km/h tốn năng lượng hơn so với 90 km/h. Cộng thêm chở đủ người, nhiều hành lý, bật điều hòa liên tục và phải phanh tăng tốc trong dòng xe đông, quãng đường thực tế sau mỗi lần sạc càng khó đạt như kỳ vọng.

Bất lợi nữa là nếu xe điện cạn pin trên cao tốc, xử lý thường khó hơn xe xăng. Xe xăng đôi khi có thể được hỗ trợ tiếp nhiên liệu, còn xe điện thường phải gọi cứu hộ chuyên dụng để kéo hoặc chở ra ngoài. Trong điều kiện cao tốc đang ùn ứ, việc tiếp cận để cứu hộ cũng mất thời gian hơn.

Vì vậy, khi chạy cao tốc dịp Tết, người dùng xe điện nên tính toán quãng đường di chuyển theo kịch bản thực tế và luôn chừa dư để tránh rơi vào thế bị động giữa hành trình.

Đi xe điện đường xa sao cho an tâm?

Nếu vẫn chọn ô tô điện để đi xa dịp Tết, bạn nên chuẩn bị kỹ như một phần bắt buộc của chuyến đi. Trước hết, sạc đầy trước khi xuất phát và đặt ngưỡng pin an toàn cao hơn ngày thường, tránh tính "vừa đủ" vì kẹt xe hoặc phải đổi tuyến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Để đi xa với xe điện, người dùng nên sạc đầy pin trước khi đi và đánh dấu các trạm sạc dọc đường đi để phòng tình huống pin tuột nhanh. Ảnh: Thượng Tâm.

Tiếp theo, lên lộ trình theo điểm sạc thay vì chỉ nhìn quãng đường. Nên chốt trước ít nhất 2 đến 3 điểm sạc có thể dùng được, ưu tiên nơi có nhiều cổng sạc hoặc gần khu dân cư để dễ xoay nếu trạm quá tải hay gặp sự cố. Đồng thời, chọn tuyến có nhiều lối thoát vì cao tốc nhanh nhưng ít điểm rẽ, pin xuống thấp sẽ rất khó xử lý.

Về thời gian xuất phát, tránh đi trùng giờ cao điểm của số đông để giảm nguy cơ kẹt xe và xếp hàng sạc. Trên đường, theo dõi mức pin thường xuyên, dùng điều hòa hợp lý và giữ tốc độ vừa phải để tối ưu tiêu thụ, nhất là khi chở nặng.

Cuối cùng, luôn có phương án dự phòng: nắm các nút ra gần nhất, điểm dịch vụ có thể dừng và số cứu hộ cần thiết. Xe điện vẫn có thể đi xa dịp Tết, nhưng muốn an tâm trên cao tốc, điều quan trọng là kế hoạch rõ ràng và một khoản pin dự phòng đủ rộng.