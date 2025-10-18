Su-30MK2 của Venezuela có đủ sức bắn hạ "pháo đài bay" B-52H của Mỹ trên vùng biển Caribe?

Ba oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ xuất hiện ngoài khơi Venezuela giữa lúc Tổng thống Donald Trump xác nhận CIA đang tiến hành chiến dịch bí mật nước này. Không quân Venezuela đáp trả bằng việc điều Su-30MK2 mang tên lửa chống hạm tuần tra.

Ngày 15/10 vừa qua, Không quân Mỹ đã triển khai ba oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress đến hoạt động ngoài khơi Venezuela, đánh dấu bước leo thang mới trong loạt động thái của Washington nhằm gia tăng sức ép quân sự với quốc gia láng giềng phía Nam.

B-52H là một trong hai loại máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ, đồng thời cũng là một trong những chiến đấu cơ được trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới, có thể mang theo tới 20 tên lửa hành trình cho mỗi lần xuất kích. Ba oanh tạc cơ này cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale (bang Louisiana) và bay khoảng hai giờ trong không phận quốc tế quanh Venezuela.

Động thái này diễn ra gần như đồng thời với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, xác nhận rằng CIA đang tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela, đồng thời “các hành động tấn công công khai” cũng đang được xem xét. Trong quá khứ, CIA từng tham gia một chiến dịch bí mật năm 2020 nhằm bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng bất thành.

Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Đáp lại việc Mỹ mở rộng nhanh chóng sự hiện diện quân sự quanh lãnh thổ của mình, Không quân Venezuela đã triển khai các tiêm kích Su-30MK2 thực hiện nhiều màn “phô trương sức mạnh”, bao gồm tuần tra với tên lửa hành trình chống hạm Kh-31, cũng như các cuộc tập trận ném bom thật.

Dòng Su-30MK2 được đánh giá có năng lực vượt trội so với bất kỳ loại tiêm kích nào mà lực lượng Mỹ từng chạm trán trong chiến đấu, và từng được xem là tối tân khi ra mắt đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, khả năng của Su-30MK2 trong việc đe dọa oanh tạc cơ B-52 vẫn bị đặt dấu hỏi vì nhiều lý do. Đây là dòng tiêm kích Nga cuối cùng còn sử dụng radar quét cơ học (MSA) – dù thuộc nhóm mạnh nhất trong loại này, nhưng vẫn dễ bị gây nhiễu trước các hệ thống điện tử hiện đại. Trong khi đó, B-52H được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, có thể gây khó khăn lớn cho radar và tên lửa không đối không R-77 của Su-30MK2, vốn chưa có khả năng kháng nhiễu tương đương phiên bản R-77M mới nhất.

Thách thức lớn khác với phi công Venezuela là tiếp cận trong phạm vi bắn tên lửa khoảng 100 km, trong khi B-52 có thể tấn công từ khoảng cách hơn 1.000 km nhờ mang theo các tên lửa hành trình tầm xa, cho phép chúng đứng ngoài tầm với của lực lượng phòng không Venezuela.

Cảnh Su-30MK2 của Không quân Venezuela phóng tên lửa. Ảnh: MW.

Ngoài ra, việc Mỹ điều động thêm nhiều tiêm kích từ Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến đến khu vực này khiến các chiến đấu cơ Su-30MK2 nhiều khả năng sẽ bị đánh chặn trước khi kịp tiếp cận mục tiêu.

Dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, Venezuela từng có kế hoạch mua thêm các dòng tiêm kích hiện đại, bao gồm cả Su-35 – nếu hoàn tất, đây sẽ là đơn hàng xuất khẩu đầu tiên của loại máy bay này.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền ông Nicolas Maduro lên nắm quyền năm 2013, việc hiện đại hóa không quân bị giảm ưu tiên, khiến đội tiêm kích chỉ còn 22 chiếc Su-30MK2 hiện nay rơi vào tình trạng bị áp đảo hoàn toàn trước các chiến đấu cơ thế hệ mới như F-35 của Mỹ.

Vì vậy, khả năng của Venezuela trong việc đối phó các mối đe dọa từ oanh tạc cơ B-52 hiện vẫn rất hạn chế, khi nước này thiếu lực lượng không quân hiện đại, năng lực phòng không yếu và bị bao vây bởi ưu thế công nghệ vượt trội của Mỹ.

Theo Military Watch