Pin dự phòng thể rắn đầu tiên thế giới có mặt tại Việt Nam

Pin BMX SolidSafe dùng công nghệ pin thể rắn, nhỏ gọn, an toàn, hỗ trợ sạc không dây Qi2 và sạc cùng lúc hai thiết bị, phù hợp người dùng di chuyển.

Pin thể rắn vốn được nhắc nhiều trong ngành xe điện nhờ kỳ vọng tăng độ ổn định và giảm rủi ro so với pin lithium-ion truyền thống. Hiện tại, công nghệ này bắt đầu xuất hiện ở các thiết bị tiêu dùng nhỏ gọn hơn, trong đó có pin sạc dự phòng.

Mỏng và nhẹ so với phân khúc

BMX SolidSafe là một đại diện đáng chú ý khi kết hợp cấu trúc pin thể rắn với sạc không dây chuẩn Qi2, nhắm đến nhóm người dùng cần một viên pin gọn, tiện mang theo và ưu tiên cảm giác an tâm trong quá trình sử dụng.

BMX SolidSafe là dòng pin dự phòng đầu tiên trên thế giới sử dụng pin thể rắn. Ảnh: BMX.

Tương tự nhiều pin dự phòng trên thị trường, BMX SolidSafe có thiết kế phẳng với các góc bo mềm. SolidSafe dày khoảng 11,7 mm và nặng 137 g, mỏng và nhẹ hơn Anker MagGo (19,8 mm và nặng 250 g). Với kích thước gọn, SolidSafe giúp hạn chế cảm giác cấn tay hoặc nặng nề trong quá trình sạc không dây.

Vỏ bên ngoài làm bằng nhựa, chi tiết tối giản và độ hoàn thiện khá tốt. Điểm nhấn ở bên ngoài là màn hình LCD hiển thị phần trăm pin, trạng thái sạc vào ra và công suất, giúp theo dõi tình trạng sử dụng thuận tiện hơn. Mặt hút nam châm dạng MagSafe được làm phẳng.

BMX SolidSafe mỏng và nhẹ hơn các đối thủ trên thị trường, giúp cải thiện cảm giác cầm nắm khi bám vào lưng điện thoại. Ảnh: BMX.

Các cổng và phím bấm được bố trí gọn. Cạnh bên có nút nguồn kiêm thao tác cơ bản với màn hình. Cạnh dưới là cổng USB-C dùng cho cả sạc vào và sạc ra.

Có chế độ máy bay, giá không phải là lợi thế

Điểm nhấn công nghệ nằm ở loại pin mà BMX sử dụng. Thay vì pin lithium-ion dạng lỏng phổ biến, SolidSafe được giới thiệu dùng pin thể rắn. Cấu trúc này giúp giảm đáng kể lượng dung môi dễ cháy, qua đó hướng tới mức an toàn cao hơn, khả năng chống va đập tốt hơn và giảm nguy cơ chai, phồng.

Màn hình LCD nhỏ hiển thị phần trăm pin và công suất sạc. Ảnh: CNET.

Nhờ sử dụng công nghệ pin thể rắn, pin dự phòng SolidSafe có chế độ máy bay để người dùng yên tâm hơn khi mang theo trong các chuyến bay.

Có thể hiểu đơn giản đây là nút "khóa an toàn". Khi kích hoạt, pin sẽ đưa thiết bị về trạng thái hạn chế hoạt động, giảm khả năng tự kích sạc ra hoặc duy trì sạc không dây ngoài ý muốn do rung lắc hay chạm nhầm trong quá trình di chuyển. Khi cần sử dụng lại, người dùng chỉ việc tắt chế độ này để pin hoạt động bình thường.

Về hiệu năng, cổng USB-C cho mức sạc vào tối đa 15W và sạc ra tối đa 20W. Dung lượng 5.000-10.000 mAh phù hợp nhu cầu sử dụng trong ngày. Pin hỗ trợ sạc không dây Qi2 15W, cho hiệu quả tốt hơn Qi đời cũ nhờ căn chỉnh vị trí sạc chuẩn hơn. Ngoài ra, SolidSafe còn hỗ trợ sạc cùng lúc 2 thiết bị, thông qua sạc không dây và USB-C.

Mỏng và nhẹ hơn Anker MagGo nhưng BMX SolidSafe cũng đắt gần gấp đôi đối thủ. Ảnh: Anker.

Tại Việt Nam, BMX SolidSafe có 2 phiên bản 5.000 mAh và 10.000 mAh với mức giá tương ứng 1,7 triệu đồng và 2,5 triệu đồng. Mức giá của BMX SolidSafe thuộc hàng đắt đỏ nhất phân khúc khi một số đối thủ có sạc không dây, dung lượng 10.000 mAh và chuẩn Qi2 như Sharge IceMag 2 hay Anker MagGo có giá dưới 1,3 triệu đồng. Nếu không cần đến chuẩn Qi2, người dùng vẫn có nhiều lựa chọn pin dự phòng giá dưới 1 triệu đồng từ Energizer, Innostyle hoặc Baseus.