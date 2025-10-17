Nga tiếp tục điều “thợ săn bầu trời” Su-35 trong nhiệm vụ tìm và diệt ở Ukraine

Tiêm kích Su-35 của Nga được xem là máy bay chiến đấu hiệu quả nhất hậu Chiến tranh Lạnh, với nhiều chiến công tại Ukraine. Được nâng cấp mạnh mẽ và tích hợp tên lửa R-77M, Su-35 đang được mở rộng sản xuất để phục vụ cả trong nước và quốc tế.

Lực lượng Vũ trang Nga đang dựa vào các tiêm kích Su-35 để truy tìm và tiêu diệt mục tiêu trên không lẫn mặt đất trên chiến trường Ukraine, tận dụng một loạt khả năng tác chiến độc đáo của loại máy bay này.

Bình luận về các hoạt động đó, văn phòng báo chí của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết: “Kho vũ khí đa dạng gồm nhiều loại tên lửa và rocket giúp Su-35 có thể tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất ở khoảng cách xa và trung bình. Su-35S đang ‘săn lùng’ một cách hiệu quả các mục tiêu địch trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Loại máy bay này rất được ưa chuộng trong quân đội, và chúng tôi đang bàn giao đều đặn cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga”.

Báo cáo của Rostec nhấn mạnh rằng thành công của Su-35 trong các nhiệm vụ này đến từ hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, kho vũ khí hiện đại và khả năng cơ động vượt trội.

Su-35 được trang bị hệ thống gây nhiễu Khibiny. Ảnh: MW.

Su-35 được ước tính là máy bay chiến đấu có số lần hạ gục đối phương trên không nhiều nhất trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh. Một trong những chiến công nổi bật nhất của nó diễn ra vào ngày 5/3/2022, chỉ vài ngày sau khi xung đột nổ ra, khi Su-35 được cho là đã bắn rơi 4 tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine gần thành phố Zhytomyr.

Kể từ đó, các mục tiêu bị Su-35 hạ gục được cho là bao gồm thêm nhiều Su-27, MiG-29, Su-24M (máy bay ném bom chiến thuật), Su-25 (cường kích tầm thấp), trực thăng Mi-8 và nhiều loại UAV khác.

Đáng chú ý, Su-35 chưa từng bị bắn hạ trong không chiến, mặc dù ít nhất 3 chiếc đã bị phòng không Ukraine tiêu diệt trong hơn ba năm rưỡi giao tranh.

Dù được thiết kế chủ yếu như máy bay chiếm ưu thế trên không, Su-35 cũng thể hiện hiệu quả trong vai trò tấn công mặt đất, bao gồm cả nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD).

Su-35 với tên lửa không đối đất Kh-31. Ảnh: MW.

Tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), ông Vadim Badekha, tiết lộ rằng Nga đang mở rộng dây chuyền sản xuất Su-35, nhằm vừa tăng nhanh quy mô phi đội trong nước, vừa đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn mới.

Từ đầu năm nay, Algeria, Iran và Ethiopia đã được xác nhận là các khách hàng mới của Su-35.

Đến cuối tháng 7, phía Nga cũng xác nhận rằng Su-35 đã tích hợp tên lửa không đối không dẫn đường radar R-77M, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách trong khả năng tấn công tầm xa so với các chiến đấu cơ Mỹ và Trung Quốc hàng đầu.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, năng lực của Su-35 vẫn còn thua kém đáng kể so với các đối thủ hiện đại nhất như J-16, J-35, J-20 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ. Radar của Su-35 kém tinh vi hơn, khung thân sử dụng ít vật liệu composite, và liên kết dữ liệu lẫn vũ khí tầm gần cũng chưa đạt chuẩn tiên tiến.

Nga được dự đoán sẽ bù đắp những hạn chế này bằng cách sử dụng Su-35 trong vai trò hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với mạng lưới phòng không mặt đất, nhằm duy trì ưu thế trên không trước các hệ thống hiện đại của phương Tây.

