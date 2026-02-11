7 thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM gồm những ai?

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chính thức ra mắt với 7 thành viên sáng lập và 6 thành viên chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính tầm khu vực.

Sáng 11/2, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính ở tầm khu vực và quốc tế.

Buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và đại diện các ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức trang trọng với các nghi thức công bố, trao chứng nhận thành viên và đánh dấu chính thức đưa trung tâm vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng Điều hành bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ đánh chuông, chính thức công bố Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đi vào hoạt động tại TP.HCM.

Tại nghi thức khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi lễ đánh chuông, chính thức công bố Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đi vào hoạt động tại TP.HCM. Đây được xem là dấu mốc mang tính biểu tượng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hạ tầng tài chính hiện đại, tăng cường năng lực kết nối với dòng chảy vốn và dịch vụ tài chính toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao chứng nhận cam kết Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược cho các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước.

Theo đó, 7 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); đại diện Công ty Cổ phần Sơn Kim Capital; VinaCapital; và sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận cho các thành viên sáng lập VIFC-HCMC. Ảnh: Diệu Huyền

Việc quy tụ nhóm thành viên sáng lập trải rộng từ ngân hàng, quỹ đầu tư đến tổ chức hạ tầng thị trường vốn quốc tế được kỳ vọng tạo nền móng cho mô hình vận hành chuyên nghiệp, gắn với tiêu chuẩn toàn cầu.

Song song với đó, 6 thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, TikTok. Danh sách này phản ánh định hướng phát triển trung tâm theo hệ sinh thái mở, nơi tài chính truyền thống kết hợp với công nghệ, logistics, đào tạo nhân lực và các mô hình kinh tế số.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện khát vọng vươn lên của Thành phố và cả nước, nâng tầm vị thế của Việt Nam và TPHCM trên bản đồ kinh tế tài chính quốc tế.

Theo ông Được, TPHCM cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và hiệu quả. Mọi nhà đầu tư tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế đều được đối xử công bằng và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Chính quyền Thành phố sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Đại diện một trong những thành viên sáng lập, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế như hạ tầng, hàng không, năng lượng và công nghệ cao. Theo bà, việc quy tụ các định chế tài chính lớn và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững.

Đại diện ban điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện các cấu phần nền tảng, từ cơ chế vận hành, hạ tầng công nghệ, chiến lược thu hút nhà đầu tư đến chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu dài hạn là đưa TP.HCM trở thành điểm đến của các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính, đóng vai trò cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các trung tâm tài chính trong khu vực và thế giới.