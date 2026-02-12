Cận Tết, hoa ly “nhảy giá” như vàng

Hoa ly Tây Tựu những ngày giáp Tết tăng giá mạnh, nhiều loại nhích thêm hàng trăm nghìn đồng chỉ trong vài giờ. Dù giá lên nhanh, người mua vẫn đổ về vườn chọn hoa chơi xuân.

Những ngày cận Tết, làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) nhộn nhịp từ sáng sớm. Xe máy, ô tô nối đuôi vào tận ruộng, tiểu thương tất bật cắt, bó, chuyển hoa lên xe. Khách lẻ cũng tìm đến vườn để chọn những cành ly còn đẫm sương, chuẩn bị cho bình hoa ngày xuân.

Tại vườn, giá ly thường dao động 40.000 - 90.000 đồng mỗi cành, tùy loại và số tai. Ly kép, dòng hoa được ưa chuộng vì bông dày, màu sắc rực rỡ có giá cao hơn. Giống ly kép Samantha loại 5 tai được chào bán 800.000 đồng một chục cành; Anouska loại 3 tai cũng ở mức 800.000 đồng, loại 5 tai có giá cao hơn.

Vườn ly kép tại Tây Tựu những ngày giáp Tết. Ảnh: Q.A.

Chị Trang (Nam Từ Liêm) cho biết năm nào gia đình cũng cắm ly kép dịp Tết. Ngày 23 tháng 12 Âm lịch, chị vào vườn mua ly Samantha loại 5 - 6 tai với giá 600.000 đồng một chục. Ly Anouska trắng viền hồng 800.000 đồng một chục loại 5 tai “Chỉ sau một ngày quay lại mua thêm, giá đã tăng 100.000 đồng. Chưa được 15 phút sau, khách hỏi đông, nhà vườn báo tăng tiếp", chị nói.

Ly kép Anouska trắng viền hồng có giá từ 800.000 đồng đến cả triệu một chục.

Trong dòng người vào vườn chọn hoa, bà The (quận Cầu Giấy) ôm bó ly vừa cắt, thở phào vì “mua kịp trước khi tăng giá”. Bà kể mới hỏi giá buổi sáng, đến trưa đã thấy chủ vườn điều chỉnh thêm.

"Hoa không còn tăng theo ngày mà tăng theo giờ, theo phút. Hoa ly lên như giá vàng những ngày cận Tết”, bà nói.

Bà The ôm bó ly vừa cắt, thở phào vì “mua kịp trước khi tăng giá”. Ảnh: Q.A.

Theo bà The, dù giá cao hơn dự tính, bà vẫn chọn mua tại vườn vì hoa tươi, cành chắc, nụ đều và chơi được lâu. “Tết mỗi năm một lần, có bình ly rực rỡ trong nhà vẫn thấy xứng đáng”, bà chia sẻ, trước khi vội vã chở hoa về để kịp cắm cho những ngày giáp Tết.

Anh Hưng, một khách đến mua lẻ tại vườn cũng bất ngờ khi giá thay đổi liên tục. “Tôi định lấy 50 cành nhưng chưa kịp chốt số lượng với người thân. Gọi điện thì báo 650.000 đồng một chục, đến nơi là 700.000 đồng, rồi giờ lại tăng lên 800.000 đồng”, anh cho biết.

Ly kép Samantha loại 5 tai được nhiều người tìm mua dịp Tết. Ảnh: Q.A.

Một nhóm bạn trẻ muốn mua sỉ 500 cành song bị từ chối vì chủ vườn đã nhận đơn đặt trước. “Bán buôn sợ không đủ trả hàng cho khách đã chốt”, chủ vườn giải thích.

Khu vực trồng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhộn nhịp khách mua từ sáng sớm. Ảnh: Q.A.

Không ít ruộng ly đã được bán khoán cho thương lái khi đạt giá mong muốn. Anh Hà, chủ một vườn ly tại Tây Tựu, cho biết chỉ trong một buổi chiều, cả ruộng được cắt và giao hết. “Năm nay giống đắt, phân bón tăng mạnh nhưng nhìn chung được mùa, giá tại vườn nhỉnh hơn mọi năm”, anh nói.

Người dân trồng hoa ở Tây Tựu tất bật bó hoa ly cho khách tại vườn. Ảnh: Q.A.

Để kịp nở đúng dịp Tết, hoa ly được trồng trong nhà màng từ ba tháng trước. Đây là loại hoa có giá cao, bền và hương thơm đậm, thường được chọn đặt ở phòng khách dịp xuân về. Khi nhu cầu tăng mạnh trong những ngày cuối năm, giá ly vì thế cũng “leo thang” theo từng giờ, tạo nên không khí mua bán sôi động ở làng hoa ven đô.