Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander, diệt gọn căn cứ UAV tầm xa của Ukraine

Một căn cứ được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để phóng các máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa dùng một lần nhằm vào mục tiêu Nga đã bị phá hủy trong một cuộc tập kích bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M hôm 17/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 65 UAV loại Lyuty đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công, cùng với 4 xe tải và 5 bệ phóng. Phía Ukraine chịu thiệt hại nhân mạng khoảng 30 người, bao gồm nhiều chuyên gia vận hành UAV.

Các UAV Lyuty được ước tính có tầm hoạt động lên tới 1.000 km và có khả năng mang theo đầu nổ nặng tới 75 kg. Căn cứ này nằm gần ngôi làng Martovoe, ở khu vực đông bắc Ukraine.

Cuộc tập kích diễn ra sau khi xuất hiện nhiều báo cáo từ cả Ukraine lẫn phương Tây bày tỏ lo ngại rằng các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot – được các quốc gia phương Tây viện trợ – ngày càng kém hiệu quả trong việc đánh chặn các đòn tấn công bằng tên lửa Iskander, với tỷ lệ thành công chỉ còn khoảng 6%.

Xe phóng thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ảnh: MW.

Từ năm 2023, tên lửa Iskander-M đã đóng vai trò ngày càng then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga, sau khi sản lượng tăng mạnh giúp nguồn cung dồi dào hơn. Mỗi lữ đoàn Iskander gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 xe phóng – nạp (transporter erector launcher) và 12 xe tiếp đạn, cho phép triển khai đồng thời tới 48 tên lửa.

Hệ thống này đã được sử dụng để vô hiệu hóa nhiều mục tiêu giá trị cao, với các đoạn video từ UAV xác nhận việc phá hủy nhiều tổ hợp Patriot hiếm hoi của Ukraine. Ngoài ra, Iskander-M cũng được Nga sử dụng để tấn công các vị trí của lực lượng chiến đấu phương Tây hỗ trợ Ukraine, cũng như hạ tầng đường sắt trọng yếu và máy bay chiến đấu của đối phương.

