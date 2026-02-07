Hai tướng lĩnh bị nghi biển thủ hàng triệu USD trong bê bối tham nhũng mới nhất ở Ukraine

Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine cho biết đã phát hiện bằng chứng về hành vi biển thủ ở cấp cao trong Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã công bố kết quả một cuộc điều tra lớn nhằm vào các cựu quan chức quân sự cấp cao, bao gồm hai tướng lĩnh, bị nghi điều hành một đường dây biển thủ hàng triệu USD.

Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đã ký hợp đồng vào năm 2016 để phát triển một hệ thống chỉ huy và kiểm soát then chốt với một công ty thương mại không có kinh nghiệm trong việc tạo phần mềm. Trong bốn năm phát triển, các thông số kỹ thuật đã bị thay đổi tới 13 lần, làm chi phí tăng thêm 7 triệu USD. Hệ thống chỉ huy – kiểm soát binh lực Dzvin-AS chỉ chính thức được đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Hôm 6/2, Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết cuộc điều tra đã chuyển sang giai đoạn công bố pháp lý – bước thường diễn ra trước khi đưa ra cáo trạng chính thức.

Nhóm bị cáo buộc bao gồm một Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine, một Phó Tư lệnh Lực lượng Thông tin liên lạc, người đứng đầu bộ phận tự động hóa của Bộ Tổng tham mưu, cùng một doanh nhân có công ty trúng thầu phát triển hệ thống Dzvin-AS. Các điều tra viên cho biết việc trì hoãn tiến độ và đội vốn của dự án đã giúp nhóm này biển thủ 5,7 triệu USD.

Các báo cáo về vấn đề của hệ thống Dzvin-AS đã xuất hiện trên truyền thông từ năm 2021, trích dẫn kết quả kiểm toán hợp đồng năm 2020. Vào tháng 12/2022, vài tháng sau khi xung đột với Nga leo thang, khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov đã ra lệnh triển khai hệ thống này. NABU cho biết vào năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine thậm chí còn cân nhắc cấp thêm ngân sách để mở rộng hệ thống thay vì sửa chữa hoặc loại bỏ nó.

Ông Reznikov đã từ chức vào năm 2023 liên quan đến một bê bối tham nhũng khác về các hợp đồng mua thực phẩm bị thổi giá, nhưng chưa từng bị truy tố hình sự. NABU gọi hai cuộc điều tra này là những nỗ lực quan trọng nhất của cơ quan trong việc chống tham nhũng trong lĩnh vực quân sự.

Theo RT