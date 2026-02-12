close Đăng nhập

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội dịp giáp Tết có gì đặc biệt?

Hoàng Anh

Những ngày cận Tết, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) đón lượng lớn khách hàng đến mua hoa. Các loại hoa được ưa chuộng trong dịp này là dơn, ly, thược dược, tuyết mai, mộc lan...

0ae23a461c60923ecb71.jpg
Chợ hoa Quảng An (Quảng Bá) là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên đổ buôn hoa về đêm cho các đầu mối. Vào những ngày này, nơi đây còn thu hút lượng lớn người dân đến mua hoa về trưng Tết.
9133be9698b016ee4fa1.jpg
Nguồn hoa ở Quảng An chủ yếu đến từ các vùng trồng lớn ở Thủ đô như Mê Linh, Tây Tựu, Nhật Tân... Một số loại được lấy từ Đà Lạt, Sa Pa hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc.
35592ffc09da8784decb.jpg
Vào dịp Tết Nguyên đán, các tiểu thương ở chợ tăng cường nhập thêm các loại hoa được người dân ưa chuộng như tuyết mai, dơn, ly, mộc lan, phong lan, thược dược...
d576c0d3e6f568ab31e4.jpg
Trong các loại hoa Tết, dơn đỏ là dòng hoa được nhiều người lựa chọn bởi yếu tố may mắn, tài lộc. Ngoài ra, dơn cũng là loại hoa có độ bền cao, tươi lâu, có thể cắm chơi trong vòng 10 - 15 ngày.
cc1e9cb8ba9e34c06d8f.jpg
Hoa dơn ở Quảng Bá được bán theo bó, dao động 600.000 - 700.000 đồng/bó 50 bông. Ngoài màu đỏ truyền thống, năm nay, các tiểu thương còn nhập thêm dơn màu tím, vàng, cam để phục vụ được thị hiếu đa dạng của khách hàng.
42f68b4dad6b23357a7a.jpg
Ngoài hoa dơn, ly kép cũng là dòng hoa được nhiều người trưng Tết. Giá cho mỗi bó ly kép loại 1 dao động 450.000 - 500.000 đồng.
f352c7f6e1d06f8e36c1.jpg
Chị Hiền, tiểu thương ở chợ Quảng Bá, cho biết giá hoa đang tăng nhẹ vào dịp Tết, đặc biệt là những hàng cao cấp, tuyển chọn. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận lượng hoa bán ra Tết năm nay không bằng các năm trước do người dân thắt chặt chi tiêu.
c402dda4fb8275dc2c93.jpg
"Chiến lợi phẩm" sau buổi tối đi chợ mua sắm của một khách hàng.
0986b63e90181e464709.jpg
Không mua hoa nhưng chị Bảo Hân (Kim Mã, Hà Nội) tranh thủ đưa con đến chợ hoa tham quan, để có dịp trải nghiệm những địa điểm thú vị ở Thủ đô. Còn hoa , chị đã mua trên mạng vì giá rẻ hơn và được hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà theo lịch hẹn. Năm nay, nhà chị đặt mua 3 bó tuyết mai, 20 bông dơn, 2 bó thược dược.
856847ce61e8efb6b6f9.jpg
Có các em nhỏ được bố mẹ cho đến chợ hoa.
96ce846aa24c2c12755d.jpg
Một em bé tựa vào vai mẹ sau quãng thời gian dài di chuyển trong chợ hoa.
2ad6cf6ce94a67143e5b.jpg
Nụ cười mãn nguyện của chàng trai sau khi mua được bó hoa ưng ý.
06bf2c1b0a3d8463dd2c.jpg
Tiểu thương hồ hởi trong khung cảnh náo nhiệt của chợ hoa ngày Tết.
2534485681992297895.jpg
Các thùng hoa liên tiếp được chuyển vào chợ, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
b6cc02772451aa0ff340.jpg
Những chuyến xe chở đầy hoa, đủ màu sắc, gói mùa Xuân đến với mọi nhà.

