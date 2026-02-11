Trung Quốc cảnh báo về đòn "hủy diệt" nếu Mỹ triển khai ATACMS ở các vị trí sát bờ biển

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Giang Bân (Jiang Bin), đã đưa ra cảnh báo “tiêu diệt hoàn toàn” đối với các lực lượng tìm cách sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau nhiều báo cáo cho rằng hệ thống ATACMS sẽ được triển khai trên các đảo Bành Hồ và Đông Dẫn.

Đông Dẫn, hòn đảo cực bắc của quần đảo Mã Tổ (Matsu) trên biển Hoa Đông, nằm cách bờ biển đại lục Trung Quốc chưa đầy 10 km, khiến việc triển khai tên lửa tại đây bị Bắc Kinh xem là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Ông Giang Bân cảnh báo rằng những suy đoán về khả năng ATACMS được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào đại lục Trung Quốc là “ngày càng phi lý và quá tự tin”, nhấn mạnh rằng quan điểm này được thúc đẩy bởi các phần tử ly khai. Ông cảnh báo những động thái như vậy có nguy cơ châm ngòi chiến tranh và sẽ “chịu sự hủy diệt” nếu xung đột nổ ra.

Hệ thống phóng HIMARS của Lục quân Mỹ với tên lửa đạn đạo ATACMS. Ảnh: MW.

Theo các báo cáo từ truyền thông, quyết định của đảo Đài Loan về tăng số lượng hệ thống HIMARS – có thể tích hợp tên lửa ATACMS – lên tổng cộng 111 bệ phóng được đưa ra với mục tiêu triển khai chúng tới các đảo tiền tiêu. Việc triển khai tên lửa đạn đạo lần này mang ý nghĩa địa chính trị lớn hơn đáng kể sau khi quân đội Mỹ được trao thẩm quyền mới để phối hợp kho vũ khí của họ.

Việc thành lập Trung tâm Điều phối Hỏa lực Hỗn hợp (Joint Firepower Coordination Centre) của đảo Đài Loan vào cuối tháng 1 đã dẫn tới việc nhân sự Mỹ được bố trí thường trực tại cơ sở này ở Đài Bắc nhằm giám sát công tác lập kế hoạch và khả năng sử dụng lực lượng tên lửa tại chỗ. Trung tâm cung cấp “sự hỗ trợ và giám sát của Mỹ” khi sử dụng kho tên lửa, đồng thời cho phép đảo Đài Loan tiếp nhận thông tin tình báo từ Hệ thống Hỏa lực Số hóa Liên hợp (Joint Digital Firepower System) của Mỹ.

Cảnh phóng tên lửa ATACMS. Ảnh: MW.

Trung tâm này cho phép lực lượng Mỹ cùng lựa chọn mục tiêu và hoàn tất kế hoạch tấn công với lực lượng sở tại, mở ra khả năng nhắm vào các mục tiêu chiến lược như cơ sở hạ tầng trọng yếu bằng các đòn tấn công động năng.

Mỗi tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km, bay theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ siêu thanh cao và có thể đánh trúng mục tiêu chỉ trong vài phút sau khi phóng. Mỗi quả mang đầu đạn nặng khoảng 230 kg; dù tương đối nhẹ so với một tên lửa đạn đạo chiến thuật, chúng có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố bằng đầu đạn xuyên phá, và gây thiệt hại diện rộng khi sử dụng đầu đạn chùm nhằm vào mục tiêu dân sự.

Khi được triển khai tại eo biển Đài Loan, ATACMS có thể sẽ được quân đội Mỹ sử dụng cho cả vai trò chiến lược lẫn chiến thuật, có khả năng kìm hãm các căn cứ lớn của Không quân Trung Quốc, đồng thời phá hủy số lượng lớn máy bay giá trị cao trị giá hàng tỷ USD. Các cuộc tấn công cũng có thể gây gián đoạn nghiêm trọng mạng lưới hậu cần và chỉ huy, tạo tác động chiến lược ngay cả khi không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Thành phố Phúc Châu có thể trở thành mục tiêu tiềm năng hàng đầu cho các cuộc tấn công bằng ATACMS. Ảnh: MW.

Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm Khu Phát triển Kinh tế – Công nghệ Đông Kiều (Dongqiao), Khu Phát triển Kinh tế – Công nghệ Đông Sơn (Dongshan) – những trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất vật liệu quang điện và kính mới – cùng các cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan.

Việc cung cấp ATACMS cho đảo Đài Loan để triển khai tại các đảo tiền tiêu, với dữ liệu mục tiêu và sự hỗ trợ từ Mỹ, mang lại cho Washington một phương thức có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu trên đại lục Trung Quốc thông qua bên thứ ba. Điều này phản ánh chặt chẽ cách Mỹ đã hỗ trợ Ukraine sử dụng cùng hệ thống tên lửa để tấn công các mục tiêu nhạy cảm tại Nga với mức độ hỗ trợ tương tự.

Theo MW