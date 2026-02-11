Tổng bí thư yêu cầu Đắk Lắk gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh

Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Đắk Lắk đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh để tạo chuyển biến rõ rệt trong giai đoạn mới.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ năm 2026, chiều 11/2, Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk, có kết nối trực tuyến tới 102 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tổng bí thư ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy bản lĩnh, sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tổng bí thư tin tưởng một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có chiều sâu văn hóa và cộng đồng các dân tộc đoàn kết, Đắk Lắk bước vào năm 2026 với khí thế, quyết tâm rất cao cho một nhiệm kỳ mới.

Theo Tổng bí thư, yêu cầu đặt ra cho tỉnh trong giai đoạn tới phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến thực chất, rõ ràng; biến chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động thực tiễn, tạo kết quả cụ thể, đo đếm được ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nhấn mạnh phải đổi mới căn bản tư duy phát triển, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược. Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia.

Tổng bí thư yêu cầu tỉnh phải dứt khoát thay đổi mô hình từ dựa vào khai thác tài nguyên và nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực. Mô hình tăng trưởng mới dựa chủ yếu vào nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế, thông qua kết nối các dòng chảy tài nguyên - lao động - tri thức - thị trường. Phát triển phải gắn chặt với bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh phải chú ý tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, trọng tâm là đất đai nông - lâm trường, đồng thời cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, đây vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa là vấn đề ổn định chính trị - xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân.

"Chủ động rà soát, phân loại và đề xuất cơ chế xử lý căn cơ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương; không né tránh, không kéo dài; cần giảm chi phí tuân thủ, cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và dịch vụ công cho doanh nghiệp", Tổng bí thư nói.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Tổng bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Đắk Lắk phát triển mạnh kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Trọng tâm là giảm thực chất chi phí kinh doanh, từ chi phí tuân thủ, chi phí thời gian đến khả năng tiếp cận đất đai, vốn và hạ tầng, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và dự đoán được. Chủ động thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp tỉnh mạnh cả về số lượng và năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp phải lớn lên bằng năng lực quản trị, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không dựa vào đặc quyền, ưu ái thể chế hay khai thác tài nguyên.

Tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng con người Đắk Lắk, coi đây là nền tảng lâu dài và động lực quyết định của phát triển trong giai đoạn mới. Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, đặc biệt cho thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững.

Cùng với đó, Tổng bí thư yêu cầu tỉnh phải đặt khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào lõi của chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phải gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của các ngành động lực mới như công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch chất lượng cao và kinh tế số; chú trọng trang bị kỹ năng số, tư duy đổi mới và năng lực thích ứng công nghệ, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao ngay trên chính địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng bí thư Tô Lâm với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư lưu ý mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sự an toàn của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu tác động mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, có không gian rộng, biên giới dài, vùng biển quan trọng và cơ cấu dân cư đa dạng, Tổng bí thư nhấn mạnh mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải luôn gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo. Đồng thời, tỉnh phải đặc biệt coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo đời sống, sinh kế, niềm tin của nhân dân, coi ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết và là “đường băng” cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tổng bí thư yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính và chịu trách nhiệm đến cùng, đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm đầu mối mà nhằm nâng cao chất lượng thực thi, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng hiệu quả phục vụ nhân dân; cần có cơ chế phản ánh kịp thời những bất cập của chính quyền cơ sở trong hoạt động hành chính công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng bí thư cho biết Trung ương kỳ vọng Đắk Lắk đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc phát triển quốc gia, không chỉ là điểm tựa về ổn định chính trị - xã hội mà còn là không gian phát triển có bản sắc, có đóng góp rõ ràng và có trách nhiệm đối với các mục tiêu lớn của đất nước.

Tổng bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất, tạo ra khí thế mới, động lực mới, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển vững vàng hơn.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng các phần quà cho các nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk qua các thời kỳ, gia đình có công, gia đình chính sách, già làng tiêu biểu, trưởng buôn tiêu biểu và các gia đình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.