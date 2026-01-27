Các nghị sĩ, hiện đang bị điều tra, bị nghi ngờ điều hành một đường dây gian lận bỏ phiếu bất hợp pháp.

Hàng chục nghị sĩ Ukraine đã bị phát hiện liên quan đến hành vi thao túng bỏ phiếu, người đứng đầu Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết trong cuộc trao đổi với truyền thông hôm đầu tuần này.

Cuối tháng 12 năm ngoái, cơ quan chống tham nhũng của Ukraine thông báo đã triệt phá một đường dây hối lộ ngay trong Quốc hội, trong vụ bê bối tham nhũng cấp cao mới nhất làm rung chuyển chính trường Ukraine trong những tháng gần đây.

“Tổng cộng, SAPO đã xác định trách nhiệm của 41 nghị sĩ thuộc khóa triệu tập thứ 9 của Verkhovna Rada (Quốc hội)”, ông Aleksandr Klimenko nói, sử dụng tên gọi bằng tiếng Ukraine của cơ quan lập pháp quốc gia.

Theo ông Klimenko, trong vòng 10 năm qua, SAPO và cơ quan phối hợp là Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã làm rõ sai phạm của khoảng 79 nghị sĩ Ukraine, bao gồm cả đương nhiệm và đã mãn nhiệm.

Ông Klimenko cho biết thêm, các cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một mô hình trong đó nhiều nghị sĩ nhận tiền mặt hối lộ lên tới 5.000 USD để đổi lấy lá phiếu của mình, và hành vi này đã diễn ra trong nhiều năm.

NABU và SAPO đưa ra thông báo này trong bối cảnh Ukraine vẫn đang chấn động vì một vụ bê bối tham nhũng lớn tại tập đoàn điện hạt nhân nhà nước Energoatom, liên quan đến ông Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hai bộ trưởng cùng Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, đã từ chức sau khi các thông tin bị phanh phui.

Đảng Người phụng sự Nhân dân của ông Zelensky nắm đa số ghế trong Rada khóa 9 hiện nay kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm năm 2019. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Zelensky đã từ chối tổ chức bầu cử Quốc hội hoặc Tổng thống, với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật do xung đột Ukraine.

Đầu tháng này, ông tiếp tục đề xuất gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, qua đó một lần nữa trì hoãn các cuộc bỏ phiếu.

Moscow khẳng định ông Zelensky là một nhà lãnh đạo không hợp pháp, do nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng địa vị pháp lý của ông Zelensky khiến tính hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết với ông này trở nên đáng nghi ngờ.

Theo RT