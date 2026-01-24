88.000 hộ dân mất điện sau đòn không kích dữ dội của Nga vào Kiev

Nga mở một trong những đợt không kích dữ dội nhất nhiều tháng qua vào Kiev, đánh trúng hạ tầng năng lượng đúng thời điểm Ukraine, Nga và Mỹ bước vào đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi.

Kiev thức giấc trong tiếng còi báo động không kích và những tiếng nổ long trời lở đất vào rạng sáng 24/1, khi Nga phát động một trong những đợt tấn công dữ dội nhất trong nhiều tháng qua, nhắm thẳng vào hạ tầng năng lượng của thủ đô Ukraine – đúng thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ bắt đầu tại Abu Dhabi.

“Kiev đang hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn của kẻ thù”, Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên Telegram, trong lúc các vụ nổ vang dội khắp thành phố. Các đơn vị phòng không khai hỏa gần như liên tục, còn chính quyền cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng tên lửa đạn đạo, kêu gọi người dân ở yên trong các hầm trú ẩn.

Tập đoàn năng lượng DTEK cho biết khoảng 88.000 hộ gia đình tại Kiev đã tạm thời mất điện sau các đòn không kích ban đêm. “Lại thêm một đêm vô cùng khó khăn đối với ngành năng lượng”, công ty này thông báo. “Các đội kỹ thuật đang làm việc không ngừng nghỉ, bất chấp thời tiết, để khôi phục điện cho các hạ tầng thiết yếu và nhà dân trong thời gian sớm nhất”.

Theo phía Ukraine, quân đội Nga đã phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có ít nhất 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon, đồng thời triển khai hàng trăm máy bay không người lái tấn công Kiev. Các mục tiêu chính dường như là hệ thống điện và sưởi ấm, với các vụ nổ được ghi nhận gần các nhà máy nhiệt điện CHP-5, CHP-6 và Darnytsia CHP – những cơ sở sản xuất điện và nhiệt lớn nhất của thành phố.

Tại vùng Kiev, một trạm biến áp ở quận Makariv, phía tây thủ đô, đã bị tấn công bằng tên lửa Kh-22 phóng từ máy bay ném bom Tu-22. Đây là loại tên lửa cỡ lớn từ thời Liên Xô, nổi tiếng vì độ chính xác thấp nhưng sức công phá cực mạnh.

Ông Klitschko cho biết các cuộc tấn công xảy ra ở nhiều quận nằm hai bên sông Dnipro. Một tòa nhà tại quận Holosiivskyi đã bốc cháy, buộc thị trưởng phải điều động các đội y tế tới hiện trường. Thiệt hại bổ sung cũng được ghi nhận tại các quận Desnianskyi, Dniprovskyi và Solomianskyi.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Kiev, ít nhất năm quận đã bị trúng đòn, trong đó hỏa hoạn bùng phát tại hai địa điểm. “Máy bay không người lái xuất hiện dày đặc trên bầu trời thành phố, và có nguy cơ Nga tiếp tục triển khai tên lửa”, ông Tkachenko nói.

Không quân Ukraine xác nhận Kiev đang hứng chịu một “cuộc tấn công ồ ạt” bằng UAV của Nga và các hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Hệ quả là nhiều khu vực ở Kiev bị mất hệ thống sưởi và nước sinh hoạt.

“Do cuộc tấn công quy mô lớn của kẻ thù và thiệt hại đối với hạ tầng trọng yếu, gần 6.000 ngôi nhà tại thủ đô lại rơi vào tình trạng không có sưởi”, ông Klitschko nói. “Phần lớn trong số đó là những ngôi nhà vừa được khôi phục, hoặc đang trong quá trình khôi phục sau các đợt tấn công ngày 9 và 20/1. Ngoài ra, còn có các vấn đề về cấp nước ở bờ trái và một phần bờ phải. Các nhân viên tiện ích và năng lượng đang nỗ lực khắc phục để sớm khôi phục dịch vụ cho người dân Kiev”.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Mất điện, thiếu nước và sưởi ấm, cùng các đòn tấn công liên tiếp vào lưới điện đã khiến nhiều khu vực rộng lớn của thành phố chìm trong bóng tối.

Tình trạng thiếu điện tại Kiev do các đợt tấn công không ngừng của Nga đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tuần này, có thông tin cho biết các đòn không kích của Nga đã khiến một nửa thủ đô Kiev không có điện, sưởi hoặc nước sinh hoạt, đẩy thành phố đến bờ vực của một “thảm họa nhân đạo”, theo cảnh báo của ông Klitschko hôm thứ Ba.

“Hãy rời đi nếu có thể”, ông Klitschko kêu gọi người dân, trong lúc các đội cứu hộ khẩn cấp chạy đua để khôi phục dịch vụ giữa đợt rét đậm với nhiệt độ xuống tới –18°C. Ông cho biết khoảng 600.000 người đã rời Kiev trong tháng này, trên tổng dân số khoảng 3 triệu người.

Theo Kyiv Post