ACV miễn nhiệm một thành viên HĐQT

ACV vừa thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT, bầu bổ sung lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành vào HĐQT.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ công bố mới đây của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (UPCoM: ACV), cổ đông ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng.

Việc miễn nhiệm nhằm để ông Dũng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty. Theo tờ trình ĐHĐCĐ, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, ĐHĐCĐ ACV đã thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Việt.

Sinh năm 1972, ông Việt có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Hiện ông đang giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau thay đổi, HĐQT ACV hiện gồm 5 thành viên, trong đó ông Vũ Thế Phiệt giữ chức chủ tịch HĐQT; các thành viên còn lại gồm ông Nguyễn Tiến Việt, ông Lê Văn Khiên, bà Nguyễn Thị Hồng Phương và ông Nguyễn Ngọc Quý.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam là doanh nghiệp cổ phần với hơn 95% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, đang do Bộ Tài chính quản lý. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và khai thác 21 sân bay dân dụng trên toàn quốc, bao gồm 9 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa.

ACV hoạt động trong 3 nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ hàng không (gồm dịch vụ cất cánh và hạ cánh, phục vụ mặt đất, vận chuyển hành khách và an ninh hàng không); Dịch vụ phi hàng không (cho thuê mặt bằng, quảng cáo, bãi đỗ xe, tiện ích và khu vực VIP) và dịch vụ thương mại. Trong đó, lợi nhuận ròng đến từ mảng dịch vụ cất và hạ cánh thuộc về Nhà nước.

Với mô hình khai thác sân bay tích hợp và vị thế gần như độc quyền, ACV giữ vai trò then chốt trong hệ thống giao thông quốc gia, đồng thời là đơn vị chủ lực triển khai các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm như sân bay Long Thành, mở rộng Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (27/1), ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam mất 6,57% về 51.5200 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này cũng chứng kiến khối lượng giao dịch đột biến với hơn 7,4 triệu cổ phiếu đã được giao dịch, gấp 1,5 lần trung bình 10 phiên gần nhất. Trong đó, phe bán áp đảo với khối lượng bán ra hơn gấp đôi số cổ phiếu giao dịch của phe mua.