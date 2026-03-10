Giá vàng SJC hôm nay phục hồi mạnh

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 182,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/3).

Giá vàng SJC tăng mạnh

Sáng 10/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 182,2 - 185,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với sáng 9/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày 9/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/3 giao dịch ở mức 5.158 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.311 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 163,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (9/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, động lực tăng trưởng xuất hiện khi đồng USD suy yếu sau những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông từ phía Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực trấn an thị trường tài chính trước những diễn biến quân sự phức tạp với Iran. Ông mô tả chiến dịch hiện tại chỉ là một "cuộc dạo chơi nhỏ" và là nỗ lực mang tính "ngắn hạn". Tuyên bố này đã phần nào tháo gỡ tâm lý lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài có thể kích hoạt làn sóng lạm phát phi mã — yếu tố từng khiến các nhà giao dịch đồng loạt đảo ngược kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, thị trường đang dự báo Fed sẽ cắt giảm khoảng 40 điểm lãi suất từ nay đến cuối năm, sụt giảm đáng kể so với mức kỳ vọng 55 điểm cơ bản hồi cuối tháng 2. Giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các dữ liệu lạm phát then chốt của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào cuối tuần này, để tìm kiếm manh mối rõ ràng hơn về lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo.

Giá bitcoin tăng 4,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (10/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 68.999 USD/BTC, ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ 4,2% trong vòng 24h qua sau khi vượt qua áp lực chốt lời tại các ngưỡng kháng cự tâm lý.

Sự hồi phục này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính bắt đầu bớt căng thẳng sau những thông điệp xoa dịu từ Nhà Trắng. So với 7 ngày trước (68.371 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã lội ngược dòng thành công với mức tăng trưởng nhẹ 0,9%, phản ánh nhịp tích lũy chặt chẽ và sức mua bắt đáy quyết liệt của các nhà đầu tư sau chuỗi phiên biến động mạnh đầu tháng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đang nỗ lực xóa sạch đà giảm để tiệm cận lại vùng đỉnh cũ. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này chỉ còn thấp hơn khoảng 2,8% so với mức giá ghi nhận một tháng trước (70.971 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng đang quay trở lại mạnh mẽ khi rủi ro địa chính trị có dấu hiệu được kiểm soát.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 194 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.379 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.