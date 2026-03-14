Mỹ treo thưởng lớn để truy bắt các tướng lĩnh Iran, gây chia rẽ nội bộ

Bằng cách treo thưởng lớn, Mỹ gửi tới các lãnh đạo Iran thông điệp mạnh mẽ rằng họ có thể bị truy lùng toàn cầu, đồng thời củng cố cáo buộc IRGC là tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng số tiền lớn để truy bắt các lãnh đạo Iran và quan chức quân sự cấp cao.

Xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Ngày 13/3 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố treo thưởng 10 triệu USD để truy bắt 10 lãnh đạo và quan chức quân sự cấp cao của Iran, trong đó có tân lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani.

Ngoài ra, trong danh sách các quan chức, tướng lĩnh Iran bị truy nã còn có 4 sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhưng không được nêu tên tuổi cụ thể; bao gồm: Thư ký Hội đồng Quốc phòng, cố vấn của lãnh tụ tối cao, Giám đốc quân sự của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và Chỉ huy của IRGC.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những người bị truy nã này trực tiếp chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng mà Mỹ cáo buộc đã “lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động khủng bố trên toàn cầu”.

Việc treo thưởng này nằm trong chương trình “Rewards for Justice Program” (Chương trình khen thưởng vì công lý), là chương trình treo thưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm khuyến khích người dân trên toàn thế giới cung cấp thông tin về khủng bố quốc tế, tội phạm an ninh và các mối đe dọa đối với Mỹ

Mục tiêu của việc treo thưởng lần này nhằm khuyến khích người trong nội bộ Iran cung cấp thông tin xác định vị trí lãnh đạo và tướng lĩnh IRGC, phá vỡ mạng lưới chỉ huy của Lực lượng vũ trang Iran.

Chiến thuật này từng được Mỹ dùng trong chiến tranh Iraq (2003), truy lùng lãnh đạo al-Qaeda và truy tìm các hacker và khủng bố quốc tế.

Giới quan sát cho rằng, ngoài mục tiêu tình báo, động thái này của Mỹ còn có các ý nghĩa như gây chia rẽ nội bộ Iran nếu có người tiết lộ thông tin để lấy tiền hoặc tị nạn và tạo áp lực chính trị. Ngoài ra Mỹ muốn gửi thông điệp rằng các lãnh đạo Iran không an toàn, họ có thể bị truy tìm trên toàn cầu; tuyên truyền quốc tế, Mỹ muốn củng cố lập luận rằng IRGC là tổ chức khủng bố.

Theo Dongfang