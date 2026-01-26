Vinaconex “phủ sóng” ở những gói thầu nào tại siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành?

Theo thống kê, Vinaconex cùng các liên danh đã trúng nhiều gói thầu tại siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành với tổng giá trị gần 57.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD.

Sân bay quốc tế Long Thành đang dần hoàn tất.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) được thành lập năm 1988 và cổ phần hóa năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, Vinaconex hiện nằm trong top 4 doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất trong ngành xây dựng.

Gần đây, Vinaconex tham gia vào nhiều gói thầu tại dự án sân bay quốc tế Long Thành. Dưới đây là những gói thầu có sự góp mặt của Vinaconex:

Gói thầu 5.10 trị giá hơn 35.200 tỷ đồng

Hồi tháng 8/2023, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công gói thầu 5.10 - "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" của Sân bay quốc tế Long Thành. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của dự án sân bay Long Thành, với tổng giá trị hơn 35.200 tỷ đồng và thời gian thi công 39 tháng.

Theo đó, Liên danh Vietur là đơn vị duy nhất được nêu trong danh sách. Liên danh này bao gồm 10 nhà thầu thành viên, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC (ICTAS) - nhà thầu xây dựng TOP 3 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vinaconex cũng có mặt trong liên danh này, cùng với những cái tên quen thuộc khác như CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons; CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons; CTCP Đầu tư Xây dựng SOL E&C; Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (Mã: CC1), CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Mã: PHC), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Mã: HAN); CTCP Kết cấu Thép ATAD; và CTCP Hawee Cơ điện.

Tại thời điểm cạnh tranh gói thầu 5.10 có thêm sự xuất hiện của 2 liên danh là Liên danh Hoa Lư (đứng đầu là Coteccons) và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors (đứng đầu là phía Trung Quốc). Việc công bố Liên danh Vietur trúng thấu thời điểm đó đã nhận nhiều ý kiến khiếu nại từ bên còn lại. Sự việc cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Khi đó, ACV phản hồi rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. "Bên mời thầu khẳng định việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực", văn bản được ký bởi Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Việt.

Vinaconex tại dự án sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Vinaconex.

Gói thầu số 4.6 trị giá hơn 8.100 tỷ

Tháng 8/2023, Vinaconex có mặt trong liên danh bao gồm Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC – TCT Xây dựng Trường Sơn – CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam – CTCP Tập đoàn Cienco4 – CTCP Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu số 4.6 “ Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác ” của Dự án thành phần 3 – Thuộc Dự án Cảng hàng không sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Gói thầu số 4.6 có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dự án thành phần 3 của đại công trình sân bay Long Thành, sau gói 5.10 trị giá 35.000 tỷ.

Gói thầu 4.7 trị giá gần 6.400 tỷ

Giữa tháng 8/2024, ACV công bố liên danh trúng Gói thầu 4.7 có giá trị 6.368 tỷ đồng, liên quan việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các hạng mục khác thuộc Dự án thành phần 3 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Khi đó, ACV đã thông báo loại liên danh Đèo Cả nên liên danh ACC trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Liên danh ACC đứng đầu bởi Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, bao gồm các thành viên: Tổng Công ty CP Xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Cienco4 và CTCP Xây dựng Công trình Hàng không Sáu Bốn Bảy.

Những gói thầu tại sân bay Long Thành có sự góp mặt của Vinaconex với vai trò liên danh. Nguồn: Tổng hợp.

Gói thầu 3.4 trị giá 4.400 tỷ và gói 4.12 trị giá gần 2.600 tỷ

Ngoài ra, Vinaconex cũng có mặt trong Gói thầu 3.4 – Thi công xây dựng công trình san nền và thoát nước, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công có tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Gói thầu này do liên danh gồm 6 nhà thầu trong nước thực hiện gồm Vinaconex, ACC Construction, Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) , Tập đoàn Phúc Lộc, và Xây dựng Trường Sơn.

Gần đây nhất tháng 8/2025, Vinaconex cũng có mặt trong liên danh trúng thầu tại gói thầu 4.12: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh số 2, đường lăn và các hạng mục đồng bộ khác. Gói thầu này thuộc dự án thành phần 3 – thuộc dự án sân bay Long Thành.

Liên danh trúng thầu bao gồm Vinaconex gồm Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, CTCP Xây dựng Công trình Hàng không 647, Công ty TNHH Thương mại Khánh Thiện và CTCP Thiết bị và Công nghệ VTG. Giá trị đơn vị trúng thầu với giá 2.570 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Đáng chú ý, liên danh này cũng chính là đơn vị từng thực hiện gói thầu tương ứng của đường cất hạ cánh thứ nhất.