Lãi suất ngân hàng biến động mạnh đầu năm, giá xăng tăng càng tạo thêm áp lực

Từ đầu năm 2026, lãi suất trên thị trường tiền tệ Việt Nam có nhiều biến động khi lãi suất liên ngân hàng từng vọt lên trên 17%/năm. Trong bối cảnh đó, giá xăng dầu trong nước tăng khoảng 4.700 đồng/lít tiếp tục tạo thêm áp lực lên lạm phát.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh đầu năm

Từ đầu năm 2026, thị trường tiền tệ Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng – nơi các ngân hàng vay mượn vốn ngắn hạn lẫn nhau – tăng mạnh.

Đầu tháng 2/2026, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã có thời điểm tăng lên khoảng 17–17,25%/năm, mức cao hiếm thấy trong nhiều năm. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng khi nhu cầu vốn tăng mạnh.

Sau các biện pháp điều tiết của nhà điều hành, lãi suất đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với giai đoạn cuối năm trước. Đầu tháng 3, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vẫn dao động quanh 11%/năm, trong khi kỳ hạn một tuần khoảng 12%/năm.

NHNN bơm hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản

Trước diễn biến lãi suất tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Trong một phiên giao dịch đầu tháng 3, NHNN chào thầu khoảng 91.000 tỷ đồng trên thị trường mở với lãi suất 4,5%/năm, trong đó lượng vốn trúng thầu hơn 82.600 tỷ đồng.

Sau khi trừ lượng vốn đáo hạn, nhà điều hành đã bơm ròng khoảng 34.772 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng nhằm ổn định thanh khoản và giảm áp lực lên lãi suất liên ngân hàng.

Trước đó, trong giai đoạn đầu tháng 2, tổng lượng thanh khoản được bơm ra thị trường qua các công cụ điều hành có thời điểm lên tới gần 160.000 tỷ đồng.

Lãi suất huy động và cho vay bắt đầu nhích lên

Áp lực thanh khoản khiến một số ngân hàng thương mại bắt đầu điều chỉnh lãi suất huy động tăng nhẹ để thu hút tiền gửi.

Hiện nay, lãi suất tiết kiệm phổ biến tại các ngân hàng: kỳ hạn 6–12 tháng: khoảng 4,5–5,5%/năm; kỳ hạn 12–24 tháng: khoảng 5,5–7%/năm

Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp hiện phổ biến khoảng 6,5–9%/năm, tùy theo lĩnh vực và mức độ rủi ro của khoản vay.

Giá xăng tăng 4.700 đồng/lít

Cùng với diễn biến trên thị trường tiền tệ, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 7/3 đã tăng khoảng 4.700 đồng/lít.

Việc giá nhiên liệu tăng có thể kéo theo chi phí vận tải, logistics và sản xuất tăng theo. Đây là yếu tố có thể gây áp lực lên mặt bằng giá tiêu dùng và lạm phát trong thời gian tới. Do xăng dầu là đầu vào của nhiều ngành kinh tế, biến động giá năng lượng thường có tác động lan tỏa rộng tới chi phí sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp.

Triển vọng lãi suất năm 2026

Các chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất tại Việt Nam trong năm 2026 có thể tăng nhẹ so với năm trước, nhưng khó xảy ra biến động mạnh nếu thanh khoản hệ thống được điều tiết ổn định.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ điều hành như nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết tín dụng và quản lý thanh khoản nhằm duy trì ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.