Giá vàng SJC điều chỉnh sau nhịp phục hồi

Giá vàng miếng SJC ở mức 182,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (11/3).

Sáng 12/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 185,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (11/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng 11/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 182,8 - 185,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 11/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/3 giao dịch ở mức 5.170 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.314 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (11/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng điều chỉnh khi áp lực từ giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro lạm phát, đồng thời dập tắt kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường năng lượng đang chứng kiến đà tăng giá sang ngày thứ hai khi viễn cảnh về một cuộc chiến kéo dài với Iran hoàn toàn lấn lướt nỗ lực phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu mỏ từ các nền kinh tế lớn. Ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng ý giải phóng lượng dầu kỷ lục lên tới 400 triệu thùng, giới đầu tư vẫn cho rằng con số này là chưa đủ để bù đắp thâm hụt cung ứng.

Giá vàng còn chịu gọng kìm từ đà hồi phục mạnh mẽ của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt. Nỗi lo ngại về lạm phát trong tương lai đang làm mờ đi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với các dự báo hiện tại chỉ nghiêng về duy nhất một đợt giảm vào cuối năm nay. Trong khi đó, dữ liệu công bố ngày thứ 11/3 cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn được kiểm soát tốt vào đầu năm, nhưng Liên minh Châu Âu (EU) đã đưa ra cảnh báo lạm phát khu vực có thể vượt mức 3% trong năm nay.

Giá bitcoin điều chỉnh nhẹ

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (12/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 69.902 USD/BTC, duy trì sự ổn định ngay sát ngưỡng cản tâm lý quan trọng 70.000 USD sau một phiên rung lắc nhẹ.

Sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đang có sự phân hóa khi những lo ngại cực đoan về xung đột Trung Đông dần được thị trường hấp thụ. So với mức giá cao kỷ lục của 7 ngày trước (72.507 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới hiện đang điều chỉnh giảm khoảng 3,59%, phản ánh nhịp nghỉ cần thiết và trạng thái tích lũy chặt chẽ của các nhà đầu tư sau chuỗi phiên bứt phá mạnh mẽ đầu tháng.

Tuy nhiên, tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn khẳng định được vị thế phục hồi vững chắc khi chính thức thiết lập mặt bằng giá mới. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã vượt mức ghi nhận một tháng trước (68.499 USD/BTC) khoảng 2,05%, cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì tốt bất chấp những áp lực điều chỉnh ngắn hạn từ các yếu tố vĩ mô.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 175 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1398 tỷ USD chiếm 49,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.