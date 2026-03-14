Giá vàng SJC hôm nay giảm mạnh

Sáng 14/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (13/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng 13/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,7 triệu đồng/lượng so với ngày 13/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/3 giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.314 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 159,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (13/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 23,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, sự bứt phá của đồng USD và kỳ vọng về việc hạ lãi suất dần tan biến đã lấn át hoàn toàn vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của kim loại quý này.

Đồng USD tăng giá mạnh mẽ khi giới đầu tư ráo riết tìm kiếm thanh khoản sau thông báo về đợt tập kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào các mục tiêu của Iran, cùng tình trạng phong tỏa hiệu quả tại eo biển Hormuz. Thông thường, những bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát dai dẳng khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng đã đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các loại tài sản có lợi suất cao hơn.

Giới quan sát thị trường hiện gần như loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2026, do chi phí năng lượng leo thang đang làm phức tạp hóa lộ trình ổn định giá cả. Sự trỗi dậy của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã kích hoạt làn sóng thanh lý bắt buộc, khi các nhà đầu tư phải bán tháo vàng để ký quỹ (margin call) và huy động tiền mặt. Bất chấp những tiếng súng vẫn đang nổ ra tại Trung Đông, vàng đang hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Giá bitcoin điều chỉnh nhẹ

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (14/3) giá Bitcoin giao dịch quanh mức 70.807 USD/BTC, tiếp tục duy trì đà hưng phấn và củng cố vững chắc vị thế trên ngưỡng cản tâm lý quan trọng 70.000 USD.

Trạng thái tích cực này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang có sự phân hóa rõ rệt khi những lo ngại cực đoan về xung đột tại Trung Đông dần được thị trường hấp thụ. So với mức giá của 7 ngày trước (68.062 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 4%, phản ánh lực cầu bắt đáy mạnh mẽ và tâm lý lạc quan của giới đầu tư bất chấp những rung lắc dữ dội của các kênh tài sản truyền thống như vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã khẳng định vị thế phục hồi vượt trội với việc thiết lập một mặt bằng giá mới đầy thuyết phục. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã tăng trưởng 3,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.114 USD/BTC), cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang áp đảo hoàn toàn những áp lực điều chỉnh ngắn hạn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 218 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.432 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.