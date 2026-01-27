Newtecons kinh doanh ra sao trong hệ sinh thái tỷ USD của ông Nguyễn Bá Dương?

Sau khi tách khỏi Coteccons, Newtecons trở thành trụ cột trong hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương, với quy mô tăng nhanh nhưng áp lực dòng tiền và lợi nhuận vẫn hiện hữu.

Sau khi ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons, thị trường xây dựng từng đặt nhiều câu hỏi về con đường tiếp theo của nhóm doanh nghiệp gắn với vị “kiến trúc sư trưởng” của ngành tổng thầu tư nhân Việt Nam. Ít ồn ào truyền thông, hệ sinh thái mới gồm DB, Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho dần hình thành và mở rộng quy mô bằng các hợp đồng thi công lớn, đặc biệt trong mảng hạ tầng, công nghiệp và bất động sản quy mô lớn.

Trong hệ sinh thái này, Newtecons tiếp tục giữ vai trò một trong những doanh nghiệp nòng cốt.

Dòng tiền lớn, biên lợi nhuận mỏng

Newtecons tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.C, thành lập tháng 10/2003, từng đạt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng vào năm 2015 trước khi chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons đầu năm 2019.

Hiện nay, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Newtecons là ông Võ Thanh Liêm (sinh năm 1977). Công ty có trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Theo dữ liệu của VietTimes, tháng 2/2019, công ty nâng vốn điều lệ từ 206 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu với vai trò tổng thầu xây dựng. Đến tháng 9/2025, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 1.508 tỷ đồng, cao hơn 7 lần so với thời điểm năm 2019.

Sau hơn hai thập kỷ, Newtecons đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô mạnh mẽ, song song với những thách thức về dòng tiền, biên lợi nhuận và áp lực quản trị khi tham gia ngày càng sâu vào các dự án hạ tầng và công nghiệp lớn.

Vị thế của Newtecons trên thị trường được thể hiện rõ nét qua gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành.

Theo dữ liệu VietTimes, tại thời điểm năm 2020, Newtecons ghi nhận tài sản ròng đạt 793 tỷ đồng, với doanh thu bình quân giai đoạn 2018-2020 khoảng 4.025 tỷ đồng mỗi năm.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 lên tới 2.022 tỷ đồng, phản ánh rõ đặc thù dòng tiền kéo dài của hoạt động tổng thầu xây dựng, đồng thời cho thấy quy mô hợp đồng và mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp vào các dự án lớn.

Bước sang giai đoạn thị trường biến động mạnh sau đó, quy mô doanh thu của Newtecons tiếp tục được mở rộng. Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 11.500 tỷ đồng, vượt hơn 112% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 112,3 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2022, cho thấy biên lợi nhuận chịu áp lực lớn trong bối cảnh chi phí đầu vào, lãi vay và tiến độ thanh toán dự án diễn biến phức tạp.

Tại chương trình tổng kết kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 và ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, Newtecons tiếp tục được xác định là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò trụ cột về quy mô.

Theo công bố, năm 2025 Newtecons đạt doanh thu 13.170 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch năm. Cùng với đó, giá trị hợp đồng đã ký chuyển sang các năm sau (backlog) ước khoảng 18.500 tỷ đồng, tạo nguồn việc tương đối ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở khối lượng công việc hiện hữu và các gói thầu lớn đang triển khai, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40% trong năm 2026.

Dấu ấn tại gói thầu “nóng” nhất sân bay Long Thành

Vị thế của Newtecons trên thị trường được thể hiện rõ nét qua gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành, một trong những gói thầu lớn và gây tranh luận nhiều nhất của dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia vào năm 2023.

Tháng 8/2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố Liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10, với giá trúng thầu hơn 27.800 tỷ đồng và gần 339 triệu USD (tổng giá trị 35.200 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 1.170 ngày (khoảng 39 tháng). Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của dự án sân bay Long Thành.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC ISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ), cùng các nhà thầu trong nước như Newtecons, Ricons, SOL E&C, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Phục Hưng Holdings, ATAD và Hawee.

Trong liên danh trúng thầu, sự xuất hiện đồng thời của Newtecons, Ricons và SOL E&C đều thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương.

Các gói thầu trong dự án Sân bay Long Thành. (Nguồn: ACV, VND)

Đáng chú ý, trong đợt chấm thầu kỹ thuật, Vietur là liên danh duy nhất được ACV đánh giá đạt yêu cầu, vượt qua hai đối thủ còn lại là Liên danh Hoa Lư (do Coteccons đứng đầu) và liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Kết quả này từng gây tranh cãi khi Liên danh Hoa Lư gửi kiến nghị cho rằng Vietur chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật.

Sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát quy trình chấm thầu. ACV khẳng định việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch và không làm chậm tiến độ dự án.

Trên thị trường, Newtecons hiện là tổng thầu hoặc nhà thầu chính tại nhiều dự án hạ tầng và bất động sản quy mô lớn như Khu công nghệ cao Long Thành, Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc, cùng nhiều dự án thuộc hệ sinh thái Masterise.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng từng tham gia thi công, với vai trò tổng thầu hoặc nhà thầu phụ, tại các dự án như Masteri Thảo Điền CT5, Asiana Đà Nẵng, The Sóng, Techcombank Saigon Tower, cũng như các dự án công nghiệp và logistics như Kyocera, PaiHong, Logos Bắc Ninh Logistics Warehouse.