Nhà mạng kích hoạt “lá chắn” công nghệ bảo đảm thông tin cho hơn 72.000 điểm bầu cử

Trước thềm bầu cử 15/3, các doanh nghiệp viễn thông đồng loạt tăng cường giám sát hạ tầng, kích hoạt phương án kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin và kết nối thông suốt tại hơn 72 điểm bầu cử trên toàn quốc.

Chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra vào ngày 15/3, các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VinaPhone, MobiFone đã triển khai nhiều phương án kỹ thuật nhằm bảo đảm mạng lưới hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, quy mô hệ thống điểm bỏ phiếu hơn 72.000 điểm trải rộng trên toàn quốc, từ khu vực đô thị như chung cư, trường học, trụ sở UBND đến các địa điểm tại nông thôn như nhà văn hóa, đình chùa. Người dân tham gia bỏ phiếu rải rác trong ngày thay vì tập trung cùng một thời điểm, khiến lưu lượng sử dụng mạng tại từng khu vực có thể biến động khó dự báo.

Mạng tự tối ưu để tránh nghẽn tại điểm bầu cử

Để chủ động ứng phó với các biến động lưu lượng, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel triển khai hệ thống tự động tối ưu mạng lưới SON (Self-Organizing Network). Hệ thống này hoạt động như “bộ não” giám sát toàn bộ mạng viễn thông liên tục 24/7.

Viettel đã triển khai 5G tại tới 63 tỉnh, thành phố.

Khi phát hiện tại một điểm bầu cử có lượng người tập trung đông khiến lưu lượng dữ liệu tăng đột biến, hệ thống SON sẽ tự động kích hoạt cơ chế cân bằng tải. Tài nguyên mạng được điều phối linh hoạt từ các trạm phát sóng lân cận sang trạm đang chịu tải cao theo thời gian thực.

Quá trình xử lý diễn ra hoàn toàn tự động, loại bỏ độ trễ của việc điều chỉnh thủ công và giúp hạn chế nguy cơ nghẽn mạng cục bộ, bảo đảm chất lượng kết nối ổn định cho người dùng tại các khu vực tổ chức bỏ phiếu.

Tăng cường giám sát hạ tầng viễn thông

Tập đoàn VNPT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, bảo đảm hoạt động an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống, hạ tầng mạng lưới và dịch vụ trong thời gian diễn ra bầu cử.

Các đơn vị của VNPT được yêu cầu sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt đối với các hệ thống, hạ tầng và dịch vụ phục vụ tại địa điểm tổ chức bầu cử. Đồng thời, VNPT chuẩn bị nguồn lực để kịp thời đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng, dịch vụ và thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử khi phát sinh.

Triển khai lực lượng kỹ thuật trên diện rộng

Đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai các phương án kỹ thuật và tổ chức lực lượng nhằm bảo đảm an toàn thông tin và chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Theo các kịch bản bảo đảm an ninh đã được xây dựng, MobiFone triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh viễn thông.

MobiFone đã rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin. Các node mạng được kiểm soát tải ở mức an toàn, các hướng lưu lượng và cổng kết nối internet được giám sát chặt chẽ nhằm duy trì khả năng phục vụ ổn định. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khách hàng cũng được kiểm tra năng lực xử lý và chuẩn bị phương án dự phòng.

Đối với mạng lưới vô tuyến, doanh nghiệp bố trí lực lượng kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời triển khai các giải pháp mở rộng tần số tại những khu vực có nguy cơ tăng lưu lượng. Các trạm phát sóng lưu động cũng được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai khi cần thiết.

Các doanh nghiệp viễn thông cho biết công tác bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật được tăng cường trên toàn mạng lưới, bao gồm kiểm tra hệ thống nguồn điện, làm mát và các thiết bị phụ trợ. Các hệ thống nguồn dự phòng và máy phát điện được kiểm tra, vận hành thử nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục trong mọi tình huống.

Công tác an ninh mạng được triển khai với chế độ giám sát 24/7, tăng cường các lớp phòng thủ an toàn thông tin và cập nhật kịp thời các bản vá lỗ hổng bảo mật. Doanh nghiệp cũng duy trì cơ chế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và đối tác chuyên môn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ tấn công mạng.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, việc chủ động chuẩn bị từ hạ tầng, công nghệ đến nhân lực là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức và điều hành bầu cử, đồng thời đáp ứng nhu cầu liên lạc của người dân trong ngày hội lớn của toàn dân.