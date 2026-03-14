Xả quỹ bình ổn hơn 5.000 tỷ, giá xăng dầu giữ nguyên

Tối 13/3, liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá các mặt hàng xăng, dầu được giữ nguyên so với ngày trước đó.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được giữ nguyên ở mức 25.575 đồng/lít, E5 RON 92 là 22.504 đồng/lít.

Mỗi lít diesel và dầu hỏa giá bằng kỳ điều hành 12/3, lần lượt là 27.025 đồng và 26.932 đồng. Dầu mazut vẫn ở mức 18.661 đồng/kg.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Đây là kỳ điều hành thứ tư liên tiếp, nhà điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá. Cụ thể chi sử dụng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/kg, riêng dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết việc giữ giá nhiên liệu tại kỳ điều hành này nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội. Về số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư quỹ của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Tại công điện ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Diễn biến thời gian tới được dự báo tiếp tục phức tạp, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và dòng chảy năng lượng. Việc này có thể ảnh hưởng đến giá, nguồn cung xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Tài chính cùng các cơ quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ để ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng. Động thái này nhằm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Với việc ban hành Nghị định số 72, Chính phủ quyết định giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate.

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9/3 đến ngày 30/4. Trường hợp cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị định, Chính phủ giao Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng.

Về phía Bộ Tài chính, cơ quan cũng đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng một lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.

Còn Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.