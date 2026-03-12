Giữa “cơn sốt” xăng dầu, lãnh đạo Petrolimex và PVN cam kết gì?

Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh đều có những cam kết mạnh mẽ về vấn đề an ninh năng lượng trong thời gian tới .

Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3. Theo thống kê, cả nước có 35 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 118 lãnh đạo các công ty, hiệp hội doanh nghiệp ứng cử Hội đồng nhân dân các tỉnh thành.

Trong đó, ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, TP.HCM, còn ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TP.HCM.

Hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu

Ngày 9/3, tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thới An và phường Tân Thới Hiệp ( TP HCM), nhiều người dân bày tỏ quan tâm đến tình hình giá xăng dầu đang tăng cao, đề nghị các ứng cử viên đưa ra giải pháp bình ổn thị trường và đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Trả lời cử tri, ông Phạm Văn Thanh cho biết để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, thời gian qua Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sử dụng Quỹ bình ổn giá để ổn định thị trường, đồng thời xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu đối với một số mặt hàng và nguyên liệu đầu vào.

Về giải pháp lâu dài, ông sẽ kiến nghị Chính phủ đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời xây dựng các chính sách điều hành linh hoạt để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Phạm Văn Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Petrolimex.

Ông Thanh cũng cho rằng năng lực dự trữ xăng dầu của Việt Nam hiện còn hạn chế, trong khi nhiều nước duy trì mức dự trữ từ 60 - 90 ngày. Vì vậy cần từng bước nâng cao năng lực dự trữ quốc gia, đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư kho dự trữ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

Theo Chủ tịch Petrolimex, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, nguồn cung xăng dầu có thời điểm bị hạn chế, nhu cầu mua xăng dầu của người dân và doanh nghiệp có xu hướng tập trung nhiều tại hệ thống cửa hàng của Petrolimex.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp đã chủ động điều hành nguồn hàng, cung ứng ổn định cho thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, đặc biệt tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP HCM.

“Tôi xin hứa với cử tri có mặt tại hội trường, trong thời gian tới Petrolimex có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu nhằm kịp thời cung cấp cho thị trường, đặc biệt đối với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM", ông Phạm Văn Thanh khẳng định.

Ngoài các giải pháp về nguồn cung, Chủ tịch Petrolimex cũng nhấn mạnh cần tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao tính minh bạch trong điều hành thị trường, dự báo sớm biến động, kiểm soát chi phí trung gian và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Đảm bảo an ninh năng lượng

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa và phường Long Hương (TP.HCM) sáng 11/3, Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm trên diễn đàn Quốc hội, ông sẽ thúc đẩy các quyết sách nhằm thực hiện sứ mệnh “5 An” của quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

“Theo tinh thần Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, thể chế và chính sách về năng lượng phải đi trước một bước, bám sát thực tiễn và theo kịp những biến động của đời sống kinh tế – xã hội”, Chủ tịch PVN cho biết.

Ông Lê Ngọc Sơn tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PVN.

Trước đó, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Phú Mỹ, Tân Phước và Tân Hải (TP.HCM), ông Lê Ngọc Sơn cũng chia sẻ về vấn đề an ninh năng lượng mà cử tri quan tâm.

Theo ông, sản lượng dầu thô trong nước hiện chỉ đáp ứng hơn 30% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu và phụ thuộc vào thị trường thế giới, vì vậy giá năng lượng trong nước chịu nhiều tác động từ biến động địa chính trị và xung đột quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài là yêu cầu cấp thiết.

Theo Chủ tịch PVN, một trong những hướng đi quan trọng là phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. PVN đang tích cực triển khai đầu tư lĩnh vực này trong chiến lược phát triển thời gian tới.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, Tập đoàn đã hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng - dịch vụ và chế tạo cấu kiện điện gió ngoài khơi xuất khẩu, tạo tiền đề cho việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam trong tương lai.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông Lê Ngọc Sơn cho biết sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế biển và chuyển đổi năng lượng; giám sát, tháo gỡ các nút thắt về quy hoạch, hạ tầng giao thông…

Bên cạnh đó, Chủ tịch PVN cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói và kinh nghiệm quản trị từ thực tiễn ngành công nghiệp - năng lượng, cam kết hành động theo phương châm: thấu hiểu dân sinh - kiến tạo năng lượng - bảo vệ môi trường vì tương lai bền vững.