Xe điện Kia được rao bán tại Việt Nam sau 4 năm "mất tích"

Kia EV6 "độc nhất" Việt Nam

Bên cạnh những biến động về doanh số, thị trường ô tô đôi khi xuất hiện những "món lạ" khiến người quan tâm xe cộ phải chú ý. Mới đây, Kia EV6, mẫu xe điện từng được xem là bước thử nghiệm của Kia tại Việt Nam, bất ngờ được rao bán tại TP.HCM với giá 1,679 tỷ đồng. Nhân viên bán hàng của Kia cho biết đây là xe "độc bản", chỉ có 1 chiếc được chào bán.

Kia EV6 dự kiến được bán ra từ quý II/2022 nhưng sau đó không được THACO nhắc đến. Ảnh: Car and Driver.

Theo ghi nhận, chiếc Kia EV6 đang được rao bán nhiều khả năng là mẫu xe từng được THACO đưa về Việt Nam để trưng bày vào cuối năm 2021. Ở thời điểm đó, EV6 được giới thiệu như bước đi mở màn của Kia trong xu hướng xe điện, với thông tin dự kiến sẽ kinh doanh thương mại từ quý II/2022.

Tuy nhiên, sau mốc thời gian này, thị trường hầu như không xuất hiện thêm thông báo chính thức liên quan đến giá bán, phiên bản, kế hoạch phân phối EV6. Trong bối cảnh đó, việc một chiếc EV6 nay được đăng bán theo dạng đơn lẻ khiến nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là xe được trưng bày năm xưa.

Ở mức giá 1,679 tỷ đồng, EV6 đứng trước bài toán lựa chọn khá rộng. Nếu xét xe thuần điện, người mua có thể cân nhắc VinFast VF 8 (1,02-1,2 tỷ đồng), VinFast VF 9 (1,4-1,5 tỷ đồng), BYD Sealion 8 (1,6 tỷ đồng) hay Hyundai Ioniq 5 (1,3-1,45 tỷ đồng).

Nếu mở rộng sang xe động cơ đốt trong, số tiền này cũng có thể tiếp cận các phiên bản cao của nhiều SUV phổ biến như Ford Everest (1,2-1,5 tỷ đồng), Toyota Fortuner (khoảng 1,1-1,4 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,1-1,4 tỷ đồng)...

Thiết kế crossover lai coupe

Ra mắt lần đầu vào tháng 3/2021, Kia EV6 là mẫu xe mang tính toàn cầu của hãng, phát triển trên kiến trúc chuyên biệt cho xe chạy điện. Thiết kế crossover lai coupe với phần mui vuốt dốc, tổng thể thể thao và thiên hướng khí động học là những chi tiết giúp EV6 tạo chất riêng. Tay nắm cửa dạng ẩn, hệ thống đèn LED tạo hình hiện đại và phong cách thiết kế tối giản nhưng giàu công nghệ cũng là những điểm khiến mẫu xe này được chú ý ngay từ lần đầu xuất hiện.

Kia EV6 có kiểu dáng crossover lai coupe, làm tăng dáng vẻ thể thao và hướng đến khách hàng trẻ. Ảnh: Car and Driver.

Sạc từ 10% lên 80% trong 18 phút

Một trong những điểm nhấn công nghệ của EV6 là kiến trúc điện 800V, cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh DC ở công suất cao.

Theo công bố của hãng, khi sử dụng trụ sạc nhanh 350 kW, EV6 có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 18 phút.

Bên cạnh đó, xe có tính năng V2L (vehicle-to-load), cho phép lấy điện từ pin xe để cấp nguồn cho thiết bị bên ngoài như đồ dã ngoại hoặc một số thiết bị gia dụng khi cần.

Trên thị trường quốc tế, EV6 có nhiều cấu hình pin và truyền động. Bản cao cấp từng được nhắc đến nhiều là EV6 First Edition với gói pin 77,4 kWh, thiết lập hai mô-tơ điện, dẫn động AWD, công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 604 Nm.

Về trang bị, các phiên bản cao thường nổi bật với HUD thực tế ảo AR, đỗ xe thông minh từ xa, cửa sổ trời, mâm 20 inch, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa, ghế và vô-lăng sưởi, cùng gói hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ chạy cao tốc thế hệ mới.

Nội thất EV6 được trang bị HUD thực tế ảo AR, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa, ghế và vô-lăng sưởi. Ảnh: Car and Driver.

Câu chuyện của Kia EV6 cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Hyundai Ioniq 5. Mẫu xe này từng được TC Motor giới thiệu tại Việt Nam, kèm kế hoạch mở bán từ năm 2022 với mức giá dự kiến từ khoảng 1,3 tỷ đồng, gần như trùng thời điểm Kia EV6 được nhắc đến. Khi đó, cả hai mẫu xe đều được xem là bước đi nhằm góp mặt vào cuộc đua xe điện tại Việt Nam, nhắm tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm xe thuần điện ngoài thương hiệu VinFast.

Tuy nhiên, đến hiện tại, Ioniq 5 vẫn khá mờ nhạt trên thị trường. TC Motor cũng không công bố doanh số định kỳ dành riêng cho mẫu xe này, khiến bức tranh tiêu thụ thực tế khó được nhìn nhận đầy đủ. Trong bối cảnh đó, việc EV6 xuất hiện trở lại theo dạng rao bán đơn lẻ càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về lộ trình xe điện của các thương hiệu Hàn tại Việt Nam, khi kỳ vọng ban đầu từng khá lớn nhưng dấu ấn thương mại lại chưa rõ ràng.