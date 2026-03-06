Doanh số giảm tốc, Kia, Toyota, Hyundai đồng loạt giảm giá

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều hãng ô tô bắt đầu điều chỉnh giá bán và tung các chương trình ưu đãi mới. Một số mẫu xe thậm chí giảm sâu, tạo biến động đáng chú ý trong nhóm xe phổ thông.

Sau năm 2025 ghi nhận doanh số kỷ lục hơn 600.000 xe, thị trường ô tô Việt Nam có dấu hiệu chững lại khi vừa bước sang năm 2026.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ghi nhận doanh số 36.875 xe trong tháng 1, giảm 22% so với tháng 12/2025, riêng nhóm ô tô du lịch giảm tới 27%. Sức mua suy giảm khiến nhiều hãng xe nhanh chóng tung ra các chương trình giảm giá để kích cầu.

Kia ưu đãi lên đến gần 100 triệu đồng

Trong tháng 3, Kia triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe tại Việt Nam, tập trung vào nhóm xe gầm cao đô thị gồm Seltos, Sonet và Carens. Chính sách áp dụng bao gồm giảm giá niêm yết kết hợp ưu đãi trực tiếp tại đại lý, giúp giá bán thực tế của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.

Carens là một trong những mẫu xe được ưu đãi nhiều nhất của Kia. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong đó, Kia Seltos là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất trong nhóm với tổng giá trị 70 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của mẫu SUV hạng B này ở mức 569 triệu đồng. Kia Sonet cũng được áp dụng ưu đãi 40 triệu đồng trong tháng 3. Sau khi giảm giá, mẫu SUV cỡ nhỏ này hiện có giá thực tế từ 475 triệu đồng.

Trong khi đó, Kia Carens - mẫu xe 7 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình - nhận ưu đãi 40 triệu đồng. Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá bán thực tế của Carens hiện từ 579 triệu đồng. Một số mẫu xe khác như K3, K5, Sportage hay Carnival cũng được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 3 với tổng giá trị có thể lên tới 90 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi được triển khai trong bối cảnh doanh số Kia tại Việt Nam có dấu hiệu suy giảm trong năm qua. Năm 2025, hãng bán ra khoảng 27.176 xe, giảm hơn 21% so với năm 2024 và tụt xuống vị trí thứ 8 toàn thị trường, chỉ xếp trên Isuzu và Suzuki - hai thương hiệu có tình hình kinh doanh không quá khởi sắc tại Việt Nam.

Doanh số đi xuống trong năm 2025 khiến Kia bước sang năm 2026 với nhiều áp lực khi kết quả bán hàng tháng đầu năm vẫn chưa khởi sắc. Ảnh: Kia.

Thực tế, Kia đã liên tục tung ra các chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe, đến từ hãng lẫn hệ thống đại lý từ quý III/2025. Vì vậy, ưu đãi trong tháng 3 này được xem là bước tiếp nối chiến lược kích cầu đã được hãng triển khai trong thời gian gần đây.

Làn sóng giảm giá ô tô từ cuối năm 2025 vẫn chưa hạ nhiệt

Việc Kia tung ưu đãi trong tháng 3 cho thấy cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam vẫn đang diễn ra khá sôi động. Thực tế, xu hướng này đã bắt đầu từ giai đoạn nửa cuối năm 2025 và kéo dài đến những tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh sau Tết, nhiều hãng xe tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp để kích cầu.

Yaris Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giá cao nhất 37 triệu đồng. Ảnh: Thượng Tâm.

Toyota là một trong những hãng sớm tham gia làn sóng ưu đãi với nhiều mẫu xe bán chạy.

Chẳng hạn, Yaris Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng, trong khi Vios được giảm 23-27 triệu đồng. Với Veloz Cross, mức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán thực tế giảm 64-66 triệu đồng so với niêm yết.

Các mẫu xe đối thủ của Veloz Cross cũng được áp dụng ưu đãi nhằm tăng sức cạnh tranh. Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 trong thời gian gần đây đều được giảm 30-60 triệu đồng, tùy phiên bản.

Trong khi đó, Hyundai Stargazer thậm chí được áp dụng tổng ưu đãi lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp và một số khuyến mãi kèm theo.

Stargazer đời 2025 được ưu đãi sâu trước khi Hyundai ra mắt bản mới tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai.

Ngoài áp lực xả hàng tồn từ năm trước, sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các thương hiệu cũng khiến các hãng xe phải điều chỉnh chính sách bán hàng. Bên cạnh xe xăng truyền thống, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe điện hóa trong thời gian gần đây cũng góp phần tạo thêm sức ép lên các dòng xe phổ thông. Trong bối cảnh đó, người mua xe đang có nhiều cơ hội tiếp cận ô tô với mức giá thấp hơn hàng chục triệu đồng so với giai đoạn trước.