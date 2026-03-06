Giá vàng SJC hôm nay giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 6/3 niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 1.700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (5/3).

Giá vàng SJC giảm gần 2 triệu đồng

Sáng 6/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 1.700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (5/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,2 - 182,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1.700.000 đồng/lượng so với sáng 5/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1.700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 5/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/3 giao dịch ở mức 5.138 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.309 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 163 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua (5/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp. Dù rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, song sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt đã trực tiếp gây áp lực lên kim loại quý.

Xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã bước sang ngày thứ bảy với những diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Trong ngày thứ Năm, Iran liên tiếp phóng tên lửa và máy bay không người lái băng qua vùng Vịnh, đánh trúng một nhà máy lọc dầu tại Bahrain. Đáp trả lại, Israel tiếp tục duy trì các cuộc không kích vào Tehran, trong khi Mỹ đã phải thông báo tạm dừng hoạt động tại đại sứ quán ở Kuwait.

Mặc dù chiến sự leo thang thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng việc giá dầu thô vọt tăng do gián đoạn nguồn cung đã làm sống lại nỗi lo lạm phát. Điều này buộc thị trường phải đảo ngược kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư hiện chỉ đặt cược vào duy nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, thay vì hai đợt như dự báo hồi đầu tuần. Các số liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cũng cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ với số đơn trợ cấp thất nghiệp thấp, năng suất lao động cao và khu vực dịch vụ tăng trưởng vượt kỳ vọng.

Giá bitcoin giảm 1,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (6/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 71.213 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,8% trong vòng 24h qua sau khi chạm ngưỡng kháng cự mạnh.

Bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Bitcoin vẫn duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng 5,8% so với 7 ngày trước (67.296 USD/BTC), củng cố vững chắc xu hướng hồi phục theo tuần.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thu hẹp đáng kể đà giảm, hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 6,3% giá trị so với vùng đỉnh 75.971 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 196 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.424 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.