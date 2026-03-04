Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin về việc khắc phục sự cố hệ thống kiểm định điện tử

Hệ thống cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã hoạt động ổn định trở lại sau sự cố quá tải, giúp việc cấp và tra cứu chứng nhận diễn ra thông suốt.

Hệ thống cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử đã hoạt động trở lại

Theo thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hệ thống phần mềm cấp Giấy chứng nhận (GCN) kiểm định điện tử hiện đã vận hành ổn định và đồng bộ trên toàn quốc, sau những trục trặc phát sinh trong ngày đầu tiên áp dụng.

Dữ liệu giữa các cơ sở đăng kiểm và hệ thống trung tâm đã được kết nối thông suốt, việc cấp và tra cứu Giấy chứng nhận diễn ra bình thường.

Hệ thống tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử hoạt động bình thường. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, từ ngày 2/3, các cơ sở đăng kiểm (CSĐK) trên toàn quốc thực hiện cấp GCN bản điện tử, trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì CSĐK in ra (không dùng phôi) từ phần mềm và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trên GCN có thể hiện mức khí thải mà phương tiện đạt được (VD: mức 3 hoặc mức 4 ...), có mã QR-code liên kết tới bản thể hiện GCN điện tử trên trang Web của Cục ĐKVN.

Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện, hệ thống phần mềm cấp GCN điện tử phát sinh lỗi kỹ thuật khi xử lý đồng thời số lượng lớn dữ liệu, có lúc quá tải cục bộ dẫn đến tình trạng nghẽn kết nối, chậm đồng bộ dữ liệu giữa CSĐK và hệ thống trung tâm;

Một số lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp chức năng mới (ký số, xác thực mã QR, liên thông dữ liệu, phần mềm, nội dung tem kiểm định);

Các phương tiện vẫn được kiểm định đầy đủ các công đoạn chuyên môn. Tuy nhiên việc in tem kiểm định và xuất GCN điện tử có thể bị sự cố, bị chậm do hệ thống chưa xử lý hoàn tất.

Trước tình hình trên, Cục ĐKVN đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm rà soát, cập nhật và xử lý các lỗi phát sinh, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 24/7. Đồng thời, cục yêu cầu và hỗ trợ các cơ sở đăng kiểm cập nhật phần mềm khắc phục và xử lý lỗi ngay khi được cung cấp, tối ưu hóa đường truyền và phân luồng xử lý dữ liệu để bảo đảm dữ liệu truyền được thông suốt.

Bên cạnh đó Cục ĐKVN cũng đã đưa ra các giải pháp tạm thời để không gây ách tắc, không làm ảnh hưởng đến người dân như: các trường hợp đã hoàn tất kiểm định nếu có sự cố chưa cấp được GCN điện tử thì sẽ vẫn cấp Tem kiểm định cho chủ xe và việc cấp GCN điện tử sẽ được cấp bổ sung sau đó trên hệ thống để chủ xe không bị mất thời gian phải chờ đợi.

Trên GCN sẽ vẫn ghi nhận đầy đủ kết quả và ngày kiểm định, ngày cấp GCN nên đã giải tỏa được cơ bản sự chờ đợi của chủ xe, trong quá trình đó, quyền lợi của người dân được bảo đảm.

Hoạt động kiểm định phương tiện tại một trung tâm đăng kiểm, cán bộ nghiệp vụ thực hiện các bước kiểm tra và nhập dữ liệu trên hệ thống. Ảnh: Cổng Thông tin Chính phủ.

“Trong giai đoạn đầu có thể phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật, song Cục ĐKVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục nhanh nhất, bảo đảm hoạt động kiểm định diễn ra thông suốt, đúng quy định”, Phó cục trưởng Cục ĐKVN Nguyễn Tô An khẳng định.

Cách tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Chủ phương tiện có thể tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử theo hai cách đơn giản:

Thứ nhất, dùng điện thoại thông minh quét mã QR in trên Giấy chứng nhận hoặc trên tem kiểm định dán trên xe. Sau khi quét mã, hệ thống sẽ hiển thị bản điện tử với đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn hiệu lực và mức khí thải đạt được.

Thứ hai, truy cập website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam, vào mục tra cứu phương tiện, sau đó nhập các thông tin theo yêu cầu như biển kiểm soát hoặc số giấy chứng nhận để kiểm tra tình trạng hiệu lực và thông tin chi tiết.

Việc hệ thống đã vận hành ổn định và cho phép tra cứu thuận tiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đăng kiểm.