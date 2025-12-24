Kia Sorento PHEV giảm giá sâu, rẻ hơn vài trăm triệu đồng so với thời điểm ra mắt

Kia Sorento Plug-in Hybrid đời cũ đang được đại lý giảm giá mạnh xuống 1,29 tỷ đồng, thấp hơn 109 triệu đồng so với giá niêm yết và gần 370 triệu đồng so với thời điểm ra mắt năm 2022.

Thị trường ô tô giai đoạn cuối năm tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá của nhiều mẫu xe, đặc biệt là xe đời cũ. Nổi bật nhất là Kia Sorento Plug-in Hybrid (PHEV) khi đang được đại lý mạnh tay "xả hàng" với mức giảm sâu.

Sorento PHEV đang được đại lý bán với giá 1,29 tỷ đồng, giảm hơn 100 triệu so với giá niêm yết. Ảnh: Kia.

Theo ghi nhận, một đại lý THACO tại Hà Nội đang chào bán Kia Sorento Plug-in Hybrid 1.6 Premium với giá 1,29 tỷ đồng, thấp hơn 109 triệu đồng so với mức giá niêm yết 1,399 tỷ đồng. Nếu so với mức giá 1,659 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt vào năm 2022, mẫu SUV này "mất" gần 370 triệu đồng.

Phía đại lý cho biết các xe Sorento PHEV đang giảm giá được sản xuất vào năm 2023, thuộc phiên bản cũ. Hiện tại, Sorento đang được phân phối phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ.

Với mức 1,29 tỷ đồng sau giảm giá, Kia Sorento PHEV đang rẻ hơn Hyundai Santa Fe Hybrid (1,369 tỷ đồng). Sorento nhỉnh hơn ở công nghệ hybrid cắm sạc có thể chạy thuần điện nhưng thua thiệt khi là bản đời cũ, còn Santa Fe Hybrid là bản mới ra mắt.

Dù giảm mạnh tay, giá của Sorento PHEV vẫn chưa giúp mẫu xe này tạo lợi thế với các đối thủ trong phân khúc. Ảnh: Kia.

Xét chung nhóm SUV cỡ D, Sorento PHEV còn phải cạnh tranh với Toyota Fortuner (1,026 - 1,47 tỷ đồng), Mazda CX-8 (1,079 - 1,269 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099 - 1,452 tỷ đồng). Bất lợi của Sorento PHEV là giá bán vẫn cao hơn phần lớn phiên bản phổ thông của các đối thủ. Ngoài ra, chi phí sử dụng, bảo dưỡng hệ plug-in hybrid và sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc cũng khiến nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn các mẫu máy xăng, diesel truyền thống hơn.

Kia Sorento Plug-in Hybrid được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022, là một trong những mẫu SUV cỡ D đầu tiên ứng dụng công nghệ plug-in hybrid phân phối chính hãng. Ngay khi ra mắt, mẫu xe này tạo sự khác biệt nhờ danh sách trang bị cao cấp, gồm hệ dẫn động AWD, nhiều chế độ lái và địa hình, nội thất tiện nghi với màn hình lớn, ghế trước sưởi/làm mát, âm thanh Bose, camera 360 độ.

Sorento PHEV cũng được trang bị gói an toàn chủ động ADAS với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thích ứng, hiển thị và cảnh báo điểm mù.

Sorento là mẫu xe điện hóa đầu tiên của Kia được phân phối tại Việt Nam, dù trước đó hãng này đã hé lộ chiếc EV6 thuần điện. Ảnh: Kia.

Về động cơ, Sorento PHEV sử dụng động cơ xăng 1.6 lít tăng áp (178 mã lực, 265 Nm) kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 304 Nm. Phiên bản này đi kèm bộ pin lithium-ion dung lượng 13,8 kWh giúp xe có thể chạy thuần điện và sạc ngoài như ô tô điện.