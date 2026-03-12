Xe sang giảm giá hơn 1 tỷ đồng để "xả" hàng tồn kho

Một số mẫu xe của Mercedes-Benz và BMW đang được đại lý giảm giá sâu để xử lý lượng xe tồn kho sản xuất từ năm 2023.

Sau giai đoạn thị trường ô tô chững lại từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, nhiều hãng xe tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá để kích cầu. Bên cạnh các dòng xe phổ thông, một số mẫu xe sang cũng được điều chỉnh giá bán khá mạnh tại đại lý nhằm giải phóng lượng xe sản xuất từ nhiều năm trước.

Đáng chú ý, có những mẫu xe được giảm tới hơn 1 tỷ đồng, mức ưu đãi hiếm thấy trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Mercedes-Benz S 450

Trong nhóm xe sang đang được giảm giá mạnh, Mercedes-Benz S 450 là cái tên gây chú ý khi đại lý áp dụng mức ưu đãi lên tới hơn 1 tỷ đồng cho xe sản xuất năm 2023.

Cụ thể, phiên bản S 450 L vốn có giá niêm yết hơn 5 tỷ đồng hiện được một số đại lý chào bán với mức khoảng 3,7 tỷ đồng. Như vậy, mẫu sedan hạng sang này được giảm lên tới gần 1,3 tỷ đồng so với giá niêm yết trước đây.

Số lượng S 450 được ưu đãi sâu hiện chỉ còn một vài màu, trong đó không còn màu trắng. Ảnh: Mercedes-Benz.

Tương tự, phiên bản S 450 Luxury cũng được điều chỉnh giá khá sâu. Mẫu xe này có giá niêm yết khoảng 5,5 tỷ đồng nhưng hiện được đại lý chào bán với mức khoảng 4,3 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo nhân viên bán hàng tại đại lý Mercedes-Benz, các xe được giảm giá sâu đều là xe sản xuất năm 2023 còn tồn kho. Số lượng xe không nhiều và chủ yếu chỉ còn một số màu ngoại thất nhất định. Trong đó, màu trắng vốn được nhiều khách hàng ưa chuộng hiện đã hết hàng. Nếu muốn mua màu trắng, khách phải đặt hàng đời 2026 và đương nhiên không được hưởng mức giảm giá này.

Mercedes-Benz S-Class vốn là dòng sedan hạng sang cỡ lớn, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân hoặc khách hàng cần một mẫu xe sang phục vụ di chuyển cao cấp. Tuy nhiên, do giá bán cao cùng bối cảnh sức mua xe sang giảm trong những năm qua, một số đại lý buộc phải giảm giá mạnh để đẩy nhanh lượng xe tồn.

Xe điện BMW iX3

Không chỉ Mercedes-Benz, một số mẫu xe BMW cũng được đại lý áp dụng mức giảm lớn nhằm xử lý xe tồn kho sản xuất năm 2023.

Đáng chú ý nhất là mẫu BMW iX3, dòng SUV thuần điện của thương hiệu Đức. Mẫu xe này hiện được một số đại lý giảm tới gần 1,1 tỷ đồng so với giá niêm yết trước đây. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của BMW iX3 hiện còn khoảng 2,4 tỷ đồng, trong khi giá niêm yết trước đó vào khoảng 3,5 tỷ đồng.

iX3 thuộc thế hệ xe thuần điện đầu tiên của BMW được THACO mang về Việt Nam năm 2023. Ảnh: BMW.

Theo nhân viên bán hàng, iX3 được giảm giá thuộc đời 2023 - thời điểm mẫu xe này được ra mắt tại Việt Nam. Hiện tại, số lượng iX3 còn tồn tại đại lý chỉ khoảng vài xe và cũng hạn chế về màu sắc.

Ngoài iX3, một số mẫu xe BMW sản xuất năm 2023 khác cũng được đại lý áp dụng mức giảm đáng kể. Chẳng hạn, BMW X6 có giá niêm yết khoảng 4,4 tỷ đồng hiện được giảm khoảng 430 triệu đồng. BMW X4 cũng được ưu đãi sâu khoảng 600 triệu đồng, đưa giá bán từ khoảng 2,9 tỷ đồng xuống còn khoảng 2,3 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu sedan BMW 530i cũng được giảm từ khoảng 575 triệu đến 620 triệu đồng.

Một số mẫu xe đời 2023 khác cũng được giảm giá sâu như X6, X4 hay 530i. Ảnh: BMW.

Trong bối cảnh sức mua thị trường chưa thực sự phục hồi, đặc biệt ở phân khúc xe sang giá cao, việc giảm giá sâu được xem là cách để các đại lý đẩy nhanh lượng xe tồn kho. Phần lớn xe được ưu đãi mạnh là xe sản xuất năm 2023, trong khi thị trường đã bước sang năm 2026, tức "rớt" 3 đời so với xe mới. Bù lại, mức giảm từ hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng vẫn giúp người mua tiếp cận xe sang với chi phí thấp hơn đáng kể.