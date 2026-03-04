Vàng SJC lao dốc mạnh, giảm hơn 6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 4/3 niêm yết ở mức 180,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 183,2 triệu đồng/lượng, giảm 6.200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (3/3).

Giá vàng SJC quay đầu giảm mạnh

Sáng 4/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 180,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 183,2 triệu đồng/lượng, giảm 6.200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (3/3).Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 6.200.000 đồng/lượng so với sáng 3/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 180,2 - 183,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 6.700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3.900.000 đồng/lượng so với ngày 3/3.

Giá vàng thế giới giảm 6,4 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/3 giao dịch ở mức 5.155 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.289 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 169,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 6.400.000 đồng/lượng so với hôm qua (3/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã sụt giảm mạnh gần 4%. Kim loại quý đang nỗ lực tìm điểm cân bằng khi giới đầu tư theo dõi sát sao những diễn biến kịch tính tại Trung Đông.

Cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã bước sang ngày thứ năm với mức độ leo thang nghiêm trọng. Vào thứ Ba, Israel đã tiến hành không kích nhắm vào tòa nhà nơi các giáo sĩ đang họp bàn để lựa chọn tân lãnh tụ tối cao Iran.

Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể dẫn đến một bộ khung lãnh đạo mới của Iran phức tạp không kém chính quyền tiền nhiệm, nhấn mạnh quỹ đạo bất định của cuộc chiến. Để xoa dịu nỗi sợ hãi của thị trường năng lượng, ông Trump cam kết sẽ triển khai lực lượng hải quân hộ tống và hỗ trợ bảo hiểm cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, trong phiên giao dịch, vàng và các kim loại quý khác đã bị bán tháo mạnh khi đồng USD tăng giá. Tâm lý lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ kích ngòi lạm phát đã buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bitcoin giảm nhẹ

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (4/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 68.518 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 0,4% trong vòng 24h qua sau chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng.

Bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính trước căng thẳng địa chính trị leo thang, Bitcoin vẫn duy trì mức tăng trưởng 4% so với 7 ngày trước (65.916 USD/BTC), củng cố vững chắc nhịp hồi phục theo tuần.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thu hẹp đáng kể đà giảm, hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 11,9% giá trị so với vùng đỉnh 77.769 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 221 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.370 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.