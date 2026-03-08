BYD ra mắt công nghệ pin sạc xe điện siêu nhanh

Theo công bố của hãng, công nghệ pin mới có thể nạp năng lượng từ 10% lên đến 97% trong khoảng 9 phút

Hãng xe điện khổng lồ của Trung Quốc, BYD, vừa chính thức trình làng thế hệ pin mới dành cho xe điện với khả năng sạc đầy chỉ trong vòng chín phút. Đây được xem là một bước tiến đột phá, thiết lập kỷ lục về tốc độ sạc nhanh nhất thế giới đối với các dòng xe được sản xuất hàng loạt hiện nay.

Sự kiện diễn ra tại Thâm Quyến đánh dấu lần cập nhật quan trọng đầu tiên cho dòng pin Blade danh tiếng, vốn là loại pin lithium-ion phosphate được giới thiệu lần đầu vào năm 2020. Theo công bố của hãng, công nghệ pin mới có thể nạp năng lượng từ 10% lên đến 97% trong khoảng 9 phút, giúp giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian chờ đợi tại các trạm sạc của người dùng.

Ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ âm 30 độ C, pin vẫn có khả năng sạc từ 20% lên 97% trong khoảng 12 phút, một con số ấn tượng khi hiệu suất xe điện thường giảm mạnh khi trời lạnh.

Việc ra mắt thế hệ pin nâng cấp này không chỉ đơn thuần là một cải tiến kỹ thuật mà còn là chiến lược cốt lõi để BYD giành lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Theo kế hoạch, loại pin này sẽ sớm được trang bị cho 11 mẫu xe khác nhau, bao gồm cả xe thuần điện và xe lai điện cắm sạc. Một trong những mẫu xe tiêu biểu là SUV điện Song Ultra, dự kiến sẽ bắt đầu mở bán vào cuối tháng ba với mức giá khởi điểm vô cùng cạnh tranh là 155.000 nhân dân tệ (22.500 USD).

Để tối ưu hóa hiệu suất của loại pin mới, BYD cũng đã phát triển hệ thống sạc công suất 1.500 kilowatt, vượt xa các mẫu sạc trước đây về khả năng cung cấp dòng điện đầu ra. Hãng dự định sẽ lắp đặt khoảng 20.000 trạm sạc siêu nhanh này trên khắp lãnh thổ Trung Quốc từ nay cho đến cuối năm 2026 nhằm tạo dựng một hệ sinh thái vận hành đồng bộ.

Bên cạnh tốc độ sạc, phạm vi di chuyển của xe cũng được cải thiện rõ rệt nhờ vào những nâng cấp về mặt hóa học và cấu trúc bên trong pin. Điển hình là mẫu Z9GT thuộc thương hiệu cao cấp Denza của tập đoàn đã được cập nhật để tích hợp công nghệ pin mới này, nâng phạm vi lái xe từ 630 km lên mức ấn tượng là 1.036 km cho một lần sạc đầy.

Chủ tịch Wang Chuanfu nhấn mạnh rằng nếu như công nghệ ra mắt một năm trước chỉ tập trung vào tốc độ sạc tại các điểm đỉnh, thì phiên bản lần này đã cải thiện tốc độ sạc tổng thể một cách toàn diện hơn. Việc tự sản xuất các thành phần quan trọng ngay tại nhà máy nội bộ đã giúp BYD duy trì chi phí sản xuất thấp và tối ưu hóa lợi nhuận trong suốt những năm qua, bất chấp áp lực từ thị trường.

Tuy nhiên, thực tế thị trường tại Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt về giá, khiến doanh số của BYD có dấu hiệu chững lại với sự sụt giảm liên tục trong sáu tháng tính đến tháng hai. Chính vì thế, sự ra đời của thế hệ pin Blade mới được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng giúp thu hút lại khách hàng và khôi phục đà tăng trưởng mạnh mẽ cho hãng.

Bằng cách kết hợp giữa giá thành hợp lý, thời gian sạc tương đương với việc đổ xăng truyền thống và quãng đường di chuyển dài, BYD đang đặt cược vào việc thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng xe của người tiêu dùng. Đây có thể là chìa khóa giúp hãng xe này tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên phương tiện năng lượng mới toàn cầu trong những năm tới.

Theo Nikkei Asia