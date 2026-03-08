Honda SH150i giá ngang VinFast VF 3 sắp về Việt Nam

Được sản xuất giới hạn 500 chiếc, Honda SH150i Special Edition HRC dự kiến có mặt tại Việt Nam vào giữa năm nay.

Bên cạnh các phiên bản chính hãng, dòng Honda SH vẫn thường được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam dưới dạng những phiên bản đặc biệt. Theo tìm hiểu của VietTimes, SH150i Special Edition HRC sẽ là mẫu xe tiếp theo được nhập khẩu về nước theo hình thức này.

Sản xuất giới hạn 500 chiếc

Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu, SH150i Special Edition HRC dự kiến có mặt tại Việt Nam vào khoảng giữa năm nay với mức giá tạm tính hơn 290 triệu đồng. Trong khi đó, tại thị trường Italy, phiên bản này có giá khoảng 5.000-5.200 euro, tương đương 150-157 triệu đồng.

SH150i Special Edition HRC mang phối màu đỏ - xanh - trắng quen thuộc của đội đua HRC. Ảnh: Honda.

SH150i Special Edition HRC vừa được Honda giới thiệu tại sự kiện Rome Motodays 2026 diễn ra ngày 6-8/3 tại Italy. Mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu và lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale ở Atessa, Italy. Mỗi chiếc xe xuất xưởng đều được đánh số thứ tự riêng, giúp tăng tính độc bản và giá trị sưu tầm.

Các đối thủ đến từ Italy như Vespa GTS 150 hay Lambretta đều có giá thấp hơn SH150i Special Edition HRC. Ảnh: Lambretta.

Ở tầm giá này, SH150i bản đường đua cạnh tranh với các mẫu scooter châu Âu như Vespa GTS 150 (126-137 triệu đồng) hay Lambretta (95-169 triệu đồng). Mức giá này cũng tương đương chi phí sở hữu một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ như Bestune Xiaoma (199-205 triệu đồng), VinFast VF 3 (302-315 triệu đồng) hay Wuling Mini EV sắp ra mắt (từ 280 triệu đồng).

Các phiên bản Honda SH sản xuất tại Italy từ lâu đã được giới chơi xe tại Việt Nam ưa chuộng và thường được các đại lý tư nhân mang về nước. Trong năm 2025, thị trường đón nhận SH150i Sport Edition 2025 với 3.000 chiếc toàn cầu và bộ đôi SH125i Vetro, SH150i Vetro giới hạn 700 chiếc, có giá từ khoảng 140 triệu đến gần 300 triệu đồng.

Trước đó, các mẫu SH nhập Italy như SH Vetro hay SH150i Sport Edition từng được đưa về Việt Nam với mức giá đắt đỏ. Ảnh: Fabio Cavagnera.

Dù kiểu dáng và trang bị không khác biệt nhiều so với SH125i hoặc SH160i do Honda Việt Nam lắp ráp, những phiên bản đặc biệt này vẫn được chào bán với mức giá đắt đỏ. Điều này cho thấy các mẫu SH nhập Italy vẫn có sức hút riêng với nhóm khách hàng yêu thích xe hiếm.