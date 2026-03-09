Loạt ô tô mới dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 3

Tháng 3 chứng kiến sự trở lại của thị trường ô tô Việt Nam với loạt xe mới, đa dạng phân khúc từ phổ thông đến cao cấp.

Sau giai đoạn Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam bước vào khoảng thời gian trầm lắng khi nhu cầu mua sắm giảm. Bước sang tháng cuối của quý I, thị trường bắt đầu sôi động trở lại khi nhiều hãng xe lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới. Các mẫu xe dự kiến ra mắt trải dài ở nhiều phân khúc, từ MPV phổ thông, SUV cỡ lớn đến xe điện và xe hybrid, hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Hyundai Stargazer 2026

Hyundai Stargazer facelift là một trong những mẫu xe chắc chắn ra mắt trong tháng 3. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu MPV này dự kiến được giới thiệu vào cuối tháng. Phiên bản nâng cấp của Stargazer đã xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1.

Stargazer 2026 với ngoại hình hầm hố hơn đời hiện tại. Ảnh: Hyundai.

Ở lần nâng cấp này, Stargazer được thay đổi đáng kể về thiết kế. Phần đầu xe được làm mới theo hướng cứng cáp hơn, mang phong cách SUV thay vì thiết kế bo tròn của bản hiện hành. Nội thất cũng được nâng cấp với màn hình giải trí kích thước lớn hơn và bổ sung một số tiện nghi mới nhằm tăng sức hấp dẫn trong phân khúc MPV phổ thông.

Về vận hành, Stargazer nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất khoảng 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Dù chưa có thông tin thay đổi về hệ truyền động, bản nâng cấp có thể tập trung vào trang bị và thiết kế nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Khoang nội thất được thay đổi đôi chút, đồng hồ LCD nối liền với màn hình trung tâm. Ảnh: TopGear.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Stargazer cải thiện doanh số trong thời gian tới. Trong năm 2025, mẫu MPV của Hyundai chỉ bán được khoảng 3.800 xe tại Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander (hơn 19.400 xe), Toyota Veloz Cross (7.800 xe) hay Suzuki XL7 (6.300 xe).

Trước thời điểm ra mắt phiên bản mới, Stargazer đời 2025 hiện cũng đang được nhiều đại lý giảm giá mạnh để xả hàng tồn, với tổng mức ưu đãi lên đến hơn 100 triệu đồng.

Bộ đôi Geely EX2 và EX5 hybrid

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 3 là sự xuất hiện của bộ đôi Geely EX2 và EX5 hybrid. Dự kiến, hai mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 27/3.

EX2 có kích thước nhỏ hơn EX5 thuần điện đã ra mắt năm ngoái, hướng đến người dùng đô thị. Ảnh: Geely.

Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe sử dụng mô tơ điện cho công suất khoảng 214 mã lực, tương đương nhiều mẫu xe hạng B. Khoang nội thất của EX2 nổi bật với màn hình giải trí kích thước 14,6 inch. Xe còn có thêm khoang chứa đồ phía trước và sử dụng nền tảng khung gầm GEA.

Trong khi đó, Geely EX5 EM-i được định vị cao hơn khi sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5 lít công suất 110 mã lực với mô tơ điện, cho tổng công suất khoảng 215 mã lực. Theo thông số từ nhà sản xuất, mẫu SUV này có thể di chuyển thuần điện khoảng 200 km và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 2,68 lít/100 km.

Khoang nội thất của EX5 EM-i được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch cùng nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa, màn hình HUD, ghế phụ chỉnh điện, làm mát ghế trước và sưởi ghế hàng sau. Xe còn tích hợp gói hỗ trợ lái ADAS và camera 540 độ hỗ trợ quan sát quanh xe.

Geely EX5 bản hybrid có thiết kế khác biệt đôi chút so với bản thuần điện. Ảnh: Geely.

Tại Việt Nam, Geely EX2 dự kiến được phân phối với hai phiên bản Pro và Max, giá bán dưới 600 triệu đồng. Trong khi đó, Geely EX5 EM-i có ba phiên bản Pro, Max và Ultra với mức giá dự kiến từ 840 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Pro

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Volkswagen Teramont Pro cũng được dự kiến ra mắt trong tháng 3. Đây là phiên bản mới của dòng Teramont đang được phân phối tại Việt Nam trước đây, đồng thời sẽ thay thế mẫu Teramont nhập khẩu từ thị trường Mỹ.

Teramont Pro và Pro Max tại Việt Nam. Ảnh: Volkswagen.

Tương tự Teramont X, Teramont Pro được nhập khẩu từ Trung Quốc và sở hữu kích thước lớn với chiều dài tổng thể hơn 5 m. Không gian nội thất rộng rãi cho cả ba hàng ghế là một trong những điểm mạnh của mẫu SUV này, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe cỡ lớn cho nhu cầu di chuyển đường dài.

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít cho công suất khoảng 268 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Hệ thống truyền động đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó, Teramont Pro còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi cao cấp.

Không gian nội thất rộng rãi là một trong những điểm mạnh của Teramont Pro. Ảnh: Volkswagen.

Theo thông tin từ Volkswagen, mẫu SUV này sẽ có hai phiên bản tại Việt Nam với giá dự kiến từ 2,7 đến 2,9 tỷ đồng. Trong phân khúc SUV cỡ E, Teramont Pro cạnh tranh với các mẫu xe như Hyundai Palisade (1,4 tỷ đồng), VinFast VF 9 (1,5-1,7 tỷ đồng) và Toyota Land Cruiser Prado (3,4 tỷ đồng). Với mức giá này, Teramont Pro thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất trong phân khúc.