2 mẫu xe sang VinFast chính thức lộ diện, tham gia cuộc đua với Mercedes, BMW

Thị trường số
Điện thoại Leica Leitzphone đậm chất máy ảnh về Việt Nam
Mẫu smartphone hợp tác giữa Leica và Xiaomi gây chú ý với thiết kế đậm chất máy ảnh cùng giá bán 49,9 triệu đồng.
Áp dụng quy chuẩn khí thải mới với ô tô từ 1/3: Chủ xe cần lưu ý điều gì?
Xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo năm sản xuất hoặc lỗi hệ thống xử lý khí thải sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định, gây tốn thời gian và chi phí.
Giá vàng thế giới sáng 1/3
VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng thế giới sáng nay 1/3 tương đương khoảng hơn 167,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (28/2).
Xe Lynk & Co gặp tai nạn vì tính năng ra lệnh bằng giọng nói
Một vụ tai nạn trên cao tốc liên quan đến Lynk & Co Z20 khiến nhiều người lo ngại về an toàn hệ thống điều khiển bằng giọng nói của xe điện Trung Quốc.
Những mẫu ô tô điện bị lãng quên tại Việt Nam
Trong bối cảnh thị trường ô tô điện tăng trưởng mạnh, không ít mẫu xe từng được kỳ vọng dẫn dắt xu hướng lại dần mờ nhạt vì định giá cao, hạ tầng sạc hạn chế và chiến lược truyền thông thiếu bền bỉ.
Gây tranh cãi về vật liệu và pin, Samsung Galaxy S26 Ultra có chinh phục được người dùng?
Bên cạnh những nâng cấp về AI và màn hình, Galaxy S26 Ultra vấp phải ý kiến trái chiều về vật liệu và dung lượng pin.
Dàn SUV cỡ lớn Nhật, Hàn và châu Âu sắp ra mắt tại Việt Nam năm 2026
Phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam được dự báo sôi động trở lại trong năm 2026 khi thị trường chuẩn bị đón nhận ít nhất ba mẫu xe mới đáng chú ý.
Xe điện Trung Quốc làm gì để cạnh tranh tại thị trường Việt Nam?
Sau khi tăng tốc về sản phẩm và độ phủ trong năm 2025, các hãng xe Trung Quốc bước vào năm 2026 với thách thức lớn hơn: biến lợi thế giá và công nghệ thành niềm tin để mở rộng thị phần tại Việt Nam.
Ông Trần Bá Dương hé lộ thương hiệu ô tô riêng của THACO sắp ra mắt
Trong thông báo gửi đến nhân viên THACO, ông Trần Bá Dương hé lộ về hãng ô tô riêng dự kiến ra mắt vào năm 2027.
YouTuber tại Dubai mở hộp Galaxy S26 Ultra trước ngày Samsung công bố
Một YouTuber tại Dubai đã trên tay Samsung Galaxy S26 Ultra trước thời điểm ra mắt chính thức, hé lộ thiết kế, màn hình và nhiều nâng cấp đáng chú ý. Samsung dự kiến trình làng dòng S26 vào rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam.
Thị trường ô tô Việt 2026 đón thêm hãng xe sang Trung Quốc, THACO đưa về 2 thương hiệu Mỹ
Năm 2026, cuộc chơi ô tô tại Việt Nam được khuấy động khi có thêm thương hiệu mới ở phân khúc xe sang trong khi THACO bổ sung "thành viên".
Cách chọn mua laptop đúng nhu cầu để không mất tiền oan
Để tránh lãng phí khi mua laptop, người dùng cần xác định rõ nhu cầu và lập danh sách cấu hình phù hợp. Việc chọn đúng tiêu chí ngay từ đầu giúp máy bền, ổn định và hạn chế phải nâng cấp tốn kém về sau.
Thời đại ô tô biến thành thiết bị điện tử lên ngôi
Điện hóa và phần mềm đang biến ô tô thành "thiết bị điện tử có bánh xe", nơi sạc nhanh, OTA và dữ liệu quyết định trải nghiệm. Bên cạnh đó, sản phẩm ô tô bay và SUV nổi trên mặt nước cho thấy phương tiện tương lai không còn bị giới hạn bởi mặt đất.
Rolls-Royce Ghost 15 năm tuổi rao giá ngang Mercedes S 450
Sau 15 năm, chiếc Rolls-Royce Ghost đã xuống cấp ở vài chi tiết nhưng mức giá vẫn ngang một số mẫu sedan hạng sang đời mới.
Vì sao Volvo không còn được xem là hãng xe an toàn nhất?
Theo tiêu chí đánh giá của Consumer Reports, Mazda xếp hạng 1 về an toàn, trong khi Volvo nằm sâu dưới bảng xếp hạng.
10 món đồ công nghệ giúp kỳ nghỉ Tết trở nên thú vị
Bên cạnh điện thoại hay đồng hồ, người dùng có thể bổ sung vài thiết bị hỗ trợ để có kỳ nghỉ Tết thú vị hơn.
Thuê ô tô tự lái về quê ăn Tết: Chuẩn bị gì để đi xa an toàn, đỡ mệt?
Dịp Tết, thuê ô tô tự lái về quê giúp nhiều gia đình chủ động và thoải mái hơn nhưng người thuê cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để tránh rủi ro và giảm áp lực trong suốt chuyến đi.
Siêu xe Lamborghini Revuelto giá 44 tỷ đồng đầu tiên về Việt Nam
Sau gần 2 năm ra mắt, siêu xe Revuelto mới được bàn giao cho khách hàng tại TP.HCM.
Tết đi xa bằng ô tô điện: Vì sao nên cân nhắc kỹ?
Đi xa bằng ô tô điện trên cao tốc đòi hỏi tính toán kỹ pin, điểm sạc và phương án dự phòng để tránh rơi vào thế bị động giữa hành trình.
Giá vàng SJC hôm nay 181 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 11/2 niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.