2 mẫu xe sang VinFast chính thức lộ diện, tham gia cuộc đua với Mercedes, BMW

Sau khi tăng tốc về sản phẩm và độ phủ trong năm 2025, các hãng xe Trung Quốc bước vào năm 2026 với thách thức lớn hơn: biến lợi thế giá và công nghệ thành niềm tin để mở rộng thị phần tại Việt Nam.