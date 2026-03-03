close Đăng nhập

2 mẫu xe sang VinFast chính thức lộ diện, tham gia cuộc đua với Mercedes, BMW

Thượng Tâm
Thượng Tâm

VinFast chính thức giới thiệu thương hiệu xe sang Lạc Hồng với hai mẫu 800S và 900S, đánh dấu bước tiến mới vào phân khúc cao cấp.

lac-hong-800s-1.jpg
Sáng 3/3, VinFast vén màn thương hiệu xe sang mang tên Lạc Hồng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hình ảnh của hãng xe Việt. Từ mẫu xe Lạc Hồng 900 LX trước đó, VinFast đã phát triển Lạc Hồng thành một thương hiệu hạng sang độc lập, định vị rõ ràng ở phân khúc cao cấp.
lac-hong-900s-3.jpg
Với Lạc Hồng, hãng xe Việt cho thấy tham vọng tham gia cuộc cạnh tranh trực diện với những tên tuổi lâu đời trong ngành xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Audi. Thậm chí, những trang bị và tiện nghi dự kiến xuất hiện trên Lạc Hồng còn tiệm cận các thương hiệu siêu sang như Mercedes-Maybach, Rolls-Royce hay Bentley.
lac-hong-800s-4.jpg
Ở lần công bố này, Lạc Hồng giới thiệu hai mẫu xe gồm 800S (SUV) và 900S (sedan). Cả hai được phát triển theo định hướng tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre, chim Lạc và họa tiết Trống Đồng. Trong ảnh là mẫu SUV 800S.
lac-hong-900s-4.jpg
Các chi tiết biểu tượng được lồng ghép xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất, trong đó logo và tên thương hiệu Lạc Hồng trên mẫu 900S được chế tác tinh xảo theo phong cách thư pháp và mạ vàng, tạo điểm nhấn nhận diện riêng biệt.
lac-hong-800s-6.jpg
Khoang nội thất của hai mẫu xe được thiết kế theo phong cách tương đồng, cùng sử dụng các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng. Cả hai đều được trang bị ghế không trọng lực, hệ thống giải trí cao cấp cùng loạt công nghệ thông minh hiện đại.
lac-hong-900s-8.jpg
Riêng mẫu sedan 900S được bổ sung vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách, trần sao, máy chiếu cỡ lớn cùng bàn làm việc gấp gọn. Những trang bị này thường xuất hiện dưới dạng tùy chọn đắt đỏ trên các mẫu xe của Rolls-Royce.
lac-hong-900s-7.jpg
Về vận hành, Lạc Hồng 800S và 900S có thể sử dụng cấu hình ba động cơ, gồm một động cơ phía trước và hai động cơ phía sau, cho tổng công suất lên tới 460 kW, tương đương 616 mã lực. Bên cạnh đó, hai mẫu xe này được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần giúp đảm bảo sự êm ái và ổn định đặc trưng của dòng xe sang.
lac-hong-900s-2.jpg
Theo kế hoạch, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2027. Sự xuất hiện của thương hiệu này được xem là bước đi quan trọng, đánh dấu tham vọng nâng tầm vị thế của VinFast trong phân khúc cao cấp và mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Tin liên quan

Từ khóa:

#xe sang VinFast #VinFast Lạc Hồng #Lạc Hồng 800S #Lạc Hồng 900S #VietTimes

Đừng bỏ lỡ

Thị trường số

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng thế giới sáng 1/3

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng thế giới sáng nay 1/3 tương đương khoảng hơn 167,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (28/2).

Những mẫu ô tô điện bị lãng quên tại Việt Nam

Những mẫu ô tô điện bị lãng quên tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường ô tô điện tăng trưởng mạnh, không ít mẫu xe từng được kỳ vọng dẫn dắt xu hướng lại dần mờ nhạt vì định giá cao, hạ tầng sạc hạn chế và chiến lược truyền thông thiếu bền bỉ.

Thời đại ô tô biến thành thiết bị điện tử lên ngôi

Thời đại ô tô biến thành thiết bị điện tử lên ngôi

Điện hóa và phần mềm đang biến ô tô thành "thiết bị điện tử có bánh xe", nơi sạc nhanh, OTA và dữ liệu quyết định trải nghiệm. Bên cạnh đó, sản phẩm ô tô bay và SUV nổi trên mặt nước cho thấy phương tiện tương lai không còn bị giới hạn bởi mặt đất.