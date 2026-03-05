Vì sao Mini EV biến mất khỏi website Wuling Việt Nam?

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Mini EV bất ngờ biến mất khỏi website của Wuling Việt Nam khiến nhiều người đặt nghi vấn về khả năng mẫu xe này bị khai tử tại thị trường trong nước.

Mới đây, mẫu xe điện cỡ nhỏ Mini EV không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên website chính thức của Wuling Việt Nam. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ nhân viên bán hàng, động thái này là bước chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ mới.

Danh mục sản phẩm trên website Wuling Việt Nam hiện không còn hiển thị mẫu Mini EV. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, Mini EV đời hiện tại đã hết hàng từ cuối năm 2025. Hãng đang chờ đưa phiên bản mới về nước, dự kiến trình làng vào tháng 5 tới.

Ở thế hệ mới, Mini EV loại bỏ cấu hình 3 cửa và chuyển hoàn toàn sang bản 5 cửa. Giá bán dự kiến khởi điểm từ 280 triệu đồng, nhỉnh hơn so với mức 239 triệu đến 282 triệu đồng của thế hệ trước.

Thiết kế thay đổi, chỉ có cấu hình 5 cửa

Ở thế hệ sắp ra mắt, Mini EV không còn giữ thiết kế vuông vức quen thuộc. Thay vào đó là phong cách mềm mại, bo tròn và hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ mẫu Wuling Bingo.

Kiểu dáng của Mini EV thế hệ mới khác biệt hoàn toàn so với đời cũ, đi kèm cấu hình 5 cửa. Ảnh: Wuling.

Cụm đèn pha tạo hình tròn trịa, thân xe liền mạch hơn, mang lại cảm giác thân thiện và phù hợp với thị hiếu khách hàng trẻ. Dù thay đổi về diện mạo, xe vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn đặc trưng của dòng xe điện đô thị.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý là việc thay thế cấu hình 3 cửa truyền thống bằng cấu hình 5 cửa. Sự bổ sung này giúp tăng tính thực dụng, đặc biệt với khách hàng gia đình hoặc những người cần không gian linh hoạt hơn.

Mini EV thế hệ mới có chiều dài 3.256 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.578 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. So với bản 3 cửa đời cũ, xe dài hơn 336 mm, rộng hơn 17 mm và thấp hơn 43 mm, trong khi trục cơ sở tăng thêm 250 mm.

Đuôi xe vẫn theo phong cách tối giản với chỉ cụm đèn hậu và logo. Ảnh: Wuling.

Nhờ đó, không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn. Dung tích khoang hành lý đạt 123 lít và có thể mở rộng lên 745 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Nội thất nâng cấp, tầm hoạt động cải thiện

Khoang cabin được thiết kế lại theo hướng hiện đại và thân thiện hơn với người dùng. Táp-lô bố trí 2 màn hình tách biệt, đi kèm các núm điều khiển vật lý cho hệ thống điều hòa nhằm đảm bảo thao tác thuận tiện. Tổng thể không gian bên trong được đánh giá thoáng đãng nhờ trục cơ sở kéo dài.

Về vận hành, tại thị trường Trung Quốc, Mini EV sử dụng mô tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 40 mã lực và dùng pin lithium iron phosphate. Theo tư vấn bán hàng, xe sẽ có 2 phiên bản với quãng đường di chuyển lần lượt 210 km và 300 km, cải thiện đáng kể so với mức 120 km và 170 km của đời cũ.

Nội thất của Mini EV 2026 hiện đại và cứng cáp hơn đời cũ. Ảnh: Wuling.

Trước đây, Mini EV từng được xem là mẫu ô tô điện có giá bán thấp nhất thị trường Việt Nam khi ra mắt vào năm 2023. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của mẫu xe này không quá nổi bật, trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe hơn và chịu áp lực cạnh tranh lớn từ VinFast VF 3.

Với giá dự kiến từ 280 triệu đồng cùng hai phiên bản lựa chọn, thế hệ mới của Wuling Mini EV được kỳ vọng cải thiện đáng kể sức cạnh tranh nhờ diện mạo bắt mắt hơn và cấu hình 5 cửa thực dụng.

Việc tăng kích thước cũng giúp mẫu xe này hướng trực tiếp tới VinFast VF 3. Trước đây, ở cấu hình 3 cửa của thế hệ cũ, Mini EV bị đánh giá lép vế hơn so với mẫu minicar thương hiệu Việt về không gian sử dụng.