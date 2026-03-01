Giá vàng thế giới sáng 1/3

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng thế giới sáng nay 1/3 tương đương khoảng hơn 167,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (28/2).

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/3 giao dịch ở mức 5.278 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.305 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 167,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (28/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục giằng co quanh mốc 5.280 USD/ounce. Kim loại quý đang thể hiện vai trò trú ẩn an toàn vượt trội trước bối cảnh chính sách thương mại quyết liệt từ Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng.

Lực mua vàng được củng cố mạnh mẽ sau khi chính quyền Washington viện dẫn Điều 122 để chính thức áp đặt mức thuế quan 10% trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã phát đi tín hiệu có thể nâng mức thuế này lên 15% sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Về số liệu kinh tế, chỉ số giá sản xuất lõi tháng 1 của Mỹ đã nhảy vọt 0,8%, ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ giữa năm 2025. Dù dữ liệu "nóng" này hỗ trợ đồng USD và đẩy kỳ vọng hạ lãi suất lần đầu tiên sang tận tháng Bảy, vàng vẫn chứng tỏ sức chống chịu đáng kinh ngạc.

Đà tăng của kim loại quý còn được tiếp sức bởi xu hướng dòng tiền tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ (AI) để đổ sang trái phiếu chính phủ dài hạn, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.

Giá bitcoin tăng 3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (1/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 67.783 USD/BTC, ghi nhận nỗ lực bứt phá với mức tăng 3% trong vòng 24h qua. Nhịp hồi phục này đã giúp đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới thu hẹp đáng kể đà giảm điểm theo tuần, chỉ còn thấp hơn 0,3% so với mốc 67.974 USD của 7 ngày trước. Dù vậy, tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn đang nỗ lực tìm lại vị thế khi ghi nhận mức sụt giảm 18,2% giá trị so với vùng đỉnh 82.875 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 229 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.355 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.