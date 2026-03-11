Dẫn đầu doanh số xe bán tải tháng 2, Toyota Hilux có đủ sức cạnh tranh Ford Ranger?

Trong tháng 2, Toyota Hilux tăng vọt doanh số nhờ thế hệ mới, vượt mặt Ford Ranger lần đầu sau nhiều năm.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 2 ghi nhận nhiều biến động khi thị trường bước qua giai đoạn Tết Nguyên đán. Bảng xếp hạng doanh số cũng xuất hiện bất ngờ đáng chú ý khi Ford Ranger lần đầu tiên sau nhiều năm không giữ vị trí dẫn đầu trong một tháng bán hàng.

Lý do Toyota Hilux tăng trưởng đột biến

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 2, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.840 xe, giảm 838 xe so với tháng trước đó, tương đương 31%. Mức sụt giảm này phần nào chịu tác động từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khi hoạt động mua bán và giao xe trên thị trường bị gián đoạn trong khoảng 10 ngày.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam có nhiều biến động trong tháng 2. Nguồn số liệu: VAMA.

Trong bối cảnh đó, doanh số của nhiều mẫu bán tải trong tháng 2 tiếp tục ghi nhận biến động. Tuy nhiên, Toyota Hilux lại là trường hợp đặc biệt khi đạt mức tăng trưởng đột biến.

Theo số liệu bán hàng mới công bố, Toyota Hilux đạt doanh số 871 xe trong tháng 2, vươn lên dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam trong tháng này. So với doanh số 128 xe ở tháng 1, Hilux đã tăng thêm 743 xe, tương đương mức tăng 580%. Nhờ kết quả này, doanh số cộng dồn của Toyota Hilux trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 999 xe.

Toyota Hilux thế hệ mới được lột xác ở ngoại hình và nâng cấp công nghệ để tăng sức cạnh tranh. Ảnh: Toyota.

Sự tăng trưởng mạnh của Hilux phần lớn đến từ việc mẫu xe này vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam. Thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng là giai đoạn Toyota bắt đầu bàn giao Hilux thế hệ mới đến khách hàng. Nguồn xe được giao đồng loạt đã giúp doanh số mẫu bán tải này tăng mạnh trong tháng 2.

Trong khi đó, Ford Ranger lại có tháng kinh doanh kém thuận lợi. Mẫu bán tải của Ford chỉ đạt doanh số 809 xe trong tháng 2, giảm 1.045 xe so với tháng trước, tương đương mức giảm 56%. Sự sụt giảm này, cùng với cú bứt phá mạnh của Toyota Hilux, đã khiến Ranger lần đầu tiên sau nhiều năm không còn giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Không chỉ giảm doanh số, Mitsubishi Triton còn bị Isuzu D-Max vượt qua trên bảng xếp hạng tháng 2. Ảnh: Mitsubishi.

Ở nhóm còn lại, khoảng cách doanh số tiếp tục khá lớn. Isuzu D-Max bán được 97 xe trong tháng 2, giảm 20 xe so với tháng trước. Mitsubishi Triton thậm chí còn giảm sâu hơn khi chỉ đạt 63 xe, thấp hơn 379 xe so với tháng 1.

Không dễ để Toyota Hilux gây áp lực lên Ford Ranger

Dù dẫn đầu doanh số trong tháng 2, Toyota Hilux vẫn còn khoảng cách khá lớn so với Ford Ranger nếu xét trên toàn bộ giai đoạn đầu năm. Sau hai tháng đầu năm 2026, Ford Ranger đạt doanh số 2.663 xe, trong khi Toyota Hilux mới đạt 999 xe. Như vậy Ranger đang bán nhiều hơn Hilux khoảng 1.664 xe, tương đương mức chênh lệch gần 167%.

Việc Ford Ranger mất vị trí dẫn đầu trong tháng 2 chỉ mang tính thời điểm, bởi xét tổng thể đây vẫn là mẫu bán tải khó bị đánh bại. Ảnh: Ford.

Khoảng cách này cho thấy Ford Ranger vẫn giữ lợi thế đáng kể trong cuộc đua doanh số của phân khúc bán tải tại Việt Nam. Thực tế, Ford Ranger đã duy trì vị trí dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liên tiếp. Mẫu xe này thường xuyên đạt doanh số trên 1.000 xe/tháng và nhiều thời điểm chiếm phần lớn thị phần bán tải tại Việt Nam.

Một trong những lợi thế lớn của Ranger là danh mục phiên bản khá đa dạng. Từ các phiên bản phục vụ nhu cầu công việc cho đến những phiên bản cao cấp hướng tới khách hàng cá nhân, mẫu xe này đều có lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, một số phiên bản Ranger hiện đã được lắp ráp trong nước, giúp nguồn cung ổn định hơn so với nhiều mẫu bán tải khác vốn chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan.

Trong khi đó, Toyota Hilux vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ sản phẩm mới. Doanh số tăng mạnh trong tháng 2 phần lớn đến từ việc khách hàng chờ đợi bản mới mở bán. Hiện tượng này khá phổ biến trên thị trường ô tô với một mẫu xe mới ra mắt.

Vì vậy, yếu tố quan trọng sẽ nằm ở khả năng duy trì doanh số của Hilux trong những tháng tiếp theo. Nếu mức bán tiếp tục duy trì ổn định ở mức vài trăm xe mỗi tháng, mẫu bán tải của Toyota có thể cải thiện đáng kể vị thế trong phân khúc.

Toyota Hilux cần duy trì sức hút và doanh số ổn định trước khi có thể nghĩ đến việc gây sức ép lên Ford Ranger. Ảnh: Toyota.

Tuy nhiên, khoảng cách với Ford Ranger vẫn là thách thức lớn. Trong năm 2025, Toyota Hilux bán ra 3.501 xe tại Việt Nam, chỉ bằng một phần nhỏ so với 18.692 xe của Ford Ranger, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai mẫu bán tải này trên thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, Ford Ranger vẫn đang giữ lợi thế lớn trên đường đua dài hơi. Dù doanh số tháng 2 giảm mạnh so với tháng trước, mẫu xe này vẫn duy trì khoảng cách khá an toàn nếu xét tổng doanh số từ đầu năm.

Sự bứt phá của Toyota Hilux chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc bán tải tại Việt Nam trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để thực sự gây áp lực lên Ford Ranger, mẫu bán tải của Toyota cần chứng minh rằng đà tăng trưởng hiện tại không chỉ là "phong độ nhất thời".