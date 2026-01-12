Xe bán tải "lạ mặt" KIA Tasman xuất hiện tại Việt Nam, có gì để cạnh tranh "vua bán tải"?

KIA Tasman bất ngờ xuất hiện tại một đại lý ở Việt Nam, làm dấy lên đồn đoán về khả năng ra mắt trong thời gian tới. Với kích thước lớn và thiết kế khác biệt, mẫu bán tải mới được kỳ vọng có thể tạo sức ép lên “vua bán tải” Ford Ranger.

Trưa 12/1, cộng đồng mê xe tại Việt Nam lan truyền hình ảnh mẫu bán tải KIA Tasman xuất hiện tại một đại lý của THACO, lộ rõ nhận diện ở cả đầu và đuôi xe. Dù chưa rõ chiếc xe phục vụ trưng bày, chạy thử hay mục đích nội bộ, việc Tasman có mặt tại Việt Nam vẫn làm dấy lên đồn đoán về khả năng mẫu bán tải này sắp được THACO phân phối trong nước.

Xe bán tải "lạ mặt" có kích thước lớn hơn Ford Ranger

Nếu Tasman được cân nhắc cho thị trường Việt Nam, đây sẽ là bước đi đáng kể của THACO ở một phân khúc vốn có tính đặc thù cao. Mẫu xe bán tải đầu tiên của KIA theo đuổi phong cách vuông vức, nhiều mảng ốp lớn, đường nét dứt khoát và cách xử lý phần đầu xe khác biệt so với số đông.

KIA Tasman xuất hiện tại một đại lý xe của THACO với ngoại hình bệ vệ, lạ mắt. Ảnh: MXH.

Một bộ phận người dùng nhìn thấy sự mới mẻ và cảm giác khỏe khoắn, trong khi phần đông còn lại tỏ ra dè dặt vì kiểu dáng kén mắt, khó tạo thiện cảm như các mẫu bán tải quen thuộc.

Bỏ qua câu chuyện thẩm mỹ, Tasman cho thấy vóc dáng một mẫu bán tải cỡ trung đúng nghĩa khi sở hữu các số đo kích thước 5.410 x 1.930 x 1.920 mm, trục cơ sở 3.270 mm và khoảng sáng gầm tối đa 252 mm. Nhờ bề ngang lớn, Tasman tạo cảm giác bệ vệ hơn mặt bằng chung phân khúc.

So với các mẫu bán tải đang bán tại Việt Nam, Tasman dài và rộng hơn "vua bán tải" Ford Ranger. So với Toyota Hilux, Tasman to hơn về kích thước tổng thể, trong khi khoảng sáng gầm lại thấp hơn. Đặt cạnh Mitsubishi Triton, Tasman cũng nhỉnh hơn cả về chiều dài lẫn bề ngang, cho thấy định hướng thiên về dáng vẻ cơ bắp.

Tại quê nhà Hàn Quốc, KIA Tasman dùng động cơ xăng 2.5 lít tăng áp, công suất khoảng 281 mã lực và mô-men xoắn khoảng 422 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Tại các thị trường khác, mẫu bán tải này có thêm tùy chọn diesel 2.2 lít, công suất khoảng 210 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm, cũng dùng tự động 8 cấp.

Nếu về Việt Nam, Tasman nhiều khả năng sẽ được ưu tiên cấu hình diesel để phù hợp thói quen chuộng máy dầu và mô-men xoắn lớn của nhóm khách hàng bán tải.

Chiếc Tasman xuất hiện tại Việt Nam thuộc bản X-Pro cao cấp nhất ở thị trường nước ngoài. Ảnh: MXH.

So với các đối thủ tại Việt Nam, Tasman máy dầu có mô-men xoắn thấp hơn Ranger và Hilux (500 Nm) và cả Triton (470 Nm). Ngược lại, nếu chọn bản xăng 2.5 lít tăng áp, Tasman lại nhỉnh hơn về công suất so với các mẫu bán tải diesel phổ biến, nhưng sẽ phải thuyết phục người mua về mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí sử dụng.

Phải "thắng" ở cả giá và trang bị để tồn tại

Sau khi hình ảnh Tasman xuất hiện, phản ứng cộng đồng mạng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Một số ý kiến bày tỏ thiện cảm với phong cách mới, đánh giá xe có sức hút nhờ khác biệt. Tuy nhiên, phần lớn bình luận lại thể hiện tâm lý e ngại về doanh số nếu được bán tại Việt Nam.

Kiểu dáng của Tasman có phần bắt mắt nhưng sẽ kén người dùng khi tại Việt Nam, những mẫu bán tải có thiết kế trung tính được ưa chuộng hơn. Ảnh: KIA.

Nhiều người quan tâm đến tính thực dụng, lo ngại cấu hình động cơ không đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách chuộng lực kéo lớn.

Một số khác nhìn thẳng vào bài toán giá, cho rằng nếu giá cao thì khả năng tiếp cận sẽ khó, đặc biệt khi người mua bán tải thường cân nhắc rất kỹ chi phí vận hành và giá trị bán lại.

Tâm lý e dè của người dùng hoàn toàn có lý do, bởi phân khúc bán tải tại Việt Nam lâu nay gần như xoay quanh Ford Ranger. Lũy kế 11 tháng năm 2025, Ranger bán 16.493 xe, bỏ xa Mitsubishi Triton 3.724 xe, Toyota Hilux 3.427 xe và Isuzu D-Max 520 xe.

Trong bối cảnh đó, Tasman muốn tạo chỗ đứng sẽ phải vượt qua nhiều rào cản cùng lúc.

Tasman sở hữu thiết kế khác biệt giúp xe nổi bật nhưng cũng kén người dùng, trong khi nhóm khách mua bán tải thường ưu tiên kiểu dáng dễ dùng và hợp mắt số đông.

Nội thất của Tasman hiện đại nhưng thiếu đi sự "thô ráp" cần thiết của một chiếc xe bán tải. Ảnh: KIA.

Nếu đi kèm động cơ diesel 2.2 lít, Tasman không tạo lợi thế rõ rệt về mô-men xoắn so với Ranger, Hilux hay Triton. Kết hợp với thân xe lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong các tình huống chở nặng, leo dốc hoặc tăng tốc vượt.

Cuối cùng, mấu chốt vẫn nằm ở giá bán và tổng chi phí sử dụng. Nếu được mở bán tại Việt Nam, KIA Tasman cần có cấu hình hợp lý và mức giá đủ cạnh tranh để tạo lợi thế trước Ford Ranger, hoặc tối thiểu phải vượt trội hơn Hilux và Triton ở một vài điểm then chốt để đứng vững trên thị trường.