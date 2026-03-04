Giá hơn 100 triệu đồng, máy ảnh "du lịch" có gì thu hút người dùng?

Nhỏ gọn nhưng giá không hề "nhẹ", những mẫu máy ảnh compact cao cấp đang định hình một thị trường rất riêng giữa thời đại mirrorless và smartphone lên ngôi.

Ở giai đoạn DSLR và mirrorless chưa phổ biến, máy ảnh compact là lựa chọn quen thuộc nhờ dễ sử dụng, nhỏ gọn và mức giá hợp lý. Với thiết kế tiện mang theo trong các chuyến đi, dòng máy này thường được gọi là máy ảnh du lịch.

Hiện nay, compact không chỉ gắn với hình ảnh phổ thông mà đã mở rộng sang phân khúc cao cấp, nơi kích thước nhỏ gọn được kết hợp với cảm biến lớn và cấu hình mạnh.

Canon PowerShot G7 X Mark III - 28,5 triệu đồng

Trong nhóm máy ảnh compact, Canon PowerShot G7 X Mark III là cái tên quen thuộc với người dùng yêu thích sự gọn nhẹ và linh hoạt. Máy sử dụng cảm biến stacked CMOS 1 inch 20.2 MP kết hợp bộ xử lý DIGIC 8. Ống kính zoom 24-120 mm f/1.8-2.8 hỗ trợ chụp liên tiếp 20fps và quay video 4K 30p không crop.

Nhỏ gọn, linh hoạt và đủ mạnh cho vlog, G7 X Mark III là lựa chọn quen thuộc của người thích quay 4K trong thân máy bỏ túi. Ảnh: MPB.

Thân máy G7 X Mark III nặng 304g, trang bị màn hình LCD nghiêng lật, có thể livestream trực tiếp lên YouTube qua Wi-Fi. Máy hỗ trợ sạc qua USB và kết nối Bluetooth, phù hợp với nhu cầu di chuyển nhiều và sản xuất nội dung nhanh.

Ở phân khúc dưới 30 triệu đồng, G7 X Mark III đóng vai trò cầu nối giữa compact phổ thông và dòng cao cấp. Lợi thế của máy nằm ở tiêu cự linh hoạt và khả năng quay 4K trong thân máy nhỏ. Tuy nhiên, cảm biến 1 inch khiến khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và dải tương phản động vẫn ở mức vừa phải nếu so với APS-C hay full-frame.

Fujifilm X100VI - 54,5 triệu đồng

Fujifilm X100VI sở hữu cảm biến APS-C X-Trans CMOS 40.2 MP cùng bộ xử lý X-Processor 5. Máy tích hợp chống rung 5 trục hiệu quả 6 stop, chụp liên tiếp 20fps và tốc độ màn trập điện tử tối đa 1/180000 giây.

X100VI giữ phong cách cổ điển đặc trưng, kết hợp cảm biến 40MP trong thân máy gọn gàng cho nhiếp ảnh đường phố. Ảnh: Kevin Mullins.

Khả năng quay đạt 6.2K 30p 10-bit và 4K 60p. Ống kính Fujinon 23 mm f/2 tương đương 35 mm full-frame, phù hợp với ảnh đường phố và đời thường. Máy tích hợp 20 chế độ giả lập màu phim và hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth.

Với kích thước 128 x 74.7 x 53 mm và trọng lượng 521 g, X100VI cân bằng giữa hiệu năng và tính cơ động. Điểm mạnh nằm ở chất lượng ảnh 40 MP và màu film giả lập đặc trưng của Fujifilm. Hạn chế lớn nhất vẫn là tiêu cự cố định, đòi hỏi người dùng quen với góc nhìn 35 mm và sẵn sàng di chuyển thay vì thay ống kính.

Leica D-Lux 8 phiên bản "100 Years of Leica" - 65,6 triệu đồng

Leica D-Lux 8 phiên bản kỷ niệm 100 năm được định vị là mẫu compact mang tính biểu tượng nhiều hơn thuần thông số. Máy sử dụng cảm biến Four Thirds 17 MP và ống kính Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 mm f/1.7-2.8, tương đương 24-75 mm trên full-frame.

D-Lux 8 bản kỷ niệm 100 năm mang đậm tinh thần Leica, hướng đến người mua vì giá trị thương hiệu hơn là cuộc đua thông số. Ảnh: Leica.

Thiết kế tối giản, hoàn thiện màu đen đặc trưng cùng hệ thống điều khiển cơ học theo phong cách Leica tạo nên điểm nhận diện rõ ràng. Máy hỗ trợ quay 4K, chụp RAW và tích hợp kính ngắm điện tử.

Xét về thông số, D-Lux 8 không nổi bật nếu đặt cạnh các mẫu APS-C 40MP hay full-frame 60MP. Tuy nhiên, mức giá hơn 65 triệu đồng phản ánh giá trị thương hiệu, độ hoàn thiện và tính sưu tầm của phiên bản kỷ niệm. Đây là mẫu máy phù hợp với người yêu Leica và muốn một thiết bị nhỏ gọn mang tính cá nhân rõ rệt.

Sony RX1R III - 125,9 triệu đồng

Ở phân khúc compact cao cấp trên 100 triệu đồng, Sony RX1R III là một trong những mẫu máy có cấu hình mạnh nhất hiện nay. Máy trang bị cảm biến full-frame BSI CMOS 61MP Exmor R và bộ xử lý BIONZ XR, mang lại dải tương phản động lên đến 15 stop và ISO 100-32000.

RX1R III đưa cảm biến full-frame 61MP vào một thân máy nhỏ, dành cho người cần chất lượng cao nhất mà không muốn mang vác nặng nề. Ảnh: Dpreview.

Hệ thống Fast Hybrid AF gồm 693 điểm theo pha, hỗ trợ nhận diện người, động vật, chim và phương tiện nhờ bộ xử lý AI. Máy có chế độ Step Crop cho phép mô phỏng tiêu cự 50 mm và 70 mm ngay trong thân máy.

Ống kính ZEISS Sonnar T* 35 mm f/2 hỗ trợ macro từ 20 cm. Máy quay 4K 30p 10-bit 4:2:2, hỗ trợ S-Log3 và S-Cinetone.

Điểm đáng chú ý là Sony đưa cảm biến 61 MP vốn xuất hiện trên dòng mirrorless cao cấp vào thân máy chỉ khoảng 500 g. Điều này giúp RX1R III trở thành một trong những compact có độ phân giải cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, mức giá hơn 120 triệu đồng và ống kính cố định khiến sản phẩm này hướng tới người cần chất lượng tối đa trong thiết kế tối giản.

Fujifilm GFX100RF - 134,9 triệu đồng

Fujifilm GFX100RF là mẫu compact medium format hiếm hoi trên thị trường. Máy dùng cảm biến CMOS 102MP kích thước 43.8 x 32.9mm, lớn hơn khoảng 70 phần trăm so với full-frame.

GFX100RF nén cảm biến medium format 102MP vào thân máy liền ống kính, đẩy khái niệm compact lên một mức giá hoàn toàn khác. Ảnh: MPB.

Bộ xử lý X-Processor 5 cho phép chụp 6fps và quay 4K 30p 10-bit. Ống kính FUJINON GF 35mm f/4 tương đương 28mm full-frame, tích hợp ND 4 stop và màn trập lá hỗ trợ đồng bộ flash 1/4000 giây.

Trọng lượng 735g được xem là khá gọn nếu đặt trong bối cảnh medium format. Độ phân giải 102MP và khả năng tái tạo màu 16-bit giúp máy phù hợp với in ấn khổ lớn, thương mại hoặc phong cảnh.

Với tầm giá gần 135 triệu đồng cho một chiếc máy ảnh ống kính cố định, GFX100RF đòi hỏi người mua phải thực sự hiểu rõ nhu cầu của mình và sẵn sàng đánh đổi sự linh hoạt để lấy độ phân giải và cảm biến medium format.