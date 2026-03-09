Giá vàng SJC lao dốc 2,5 triệu đồng/lượng trong sáng 9/3

Giá vàng miếng SJC sáng 9/3 niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (7/3).

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 9/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (7/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 179,2 - 182,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng 7/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với ngày 7/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/3 giao dịch ở mức 5.072 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.311 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 160,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,6 triệu đồng/lượng.

Trading Economics cho biết giá vàng giảm về mức thấp nhất hơn ba tuần do USD mạnh lên và kỳ vọng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Giá dầu vượt 100 USD/thùng khi tình hình tại eo biển Hormuz khiến 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu bị gián đoạn.

Giá bitcoin giảm 1,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (9/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 66.154 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 1,1% trong vòng 24h qua sau khi vấp phải áp lực chốt lời tại các ngưỡng kháng cự mạnh.

Mặc dù thị trường tài chính bao trùm sự thận trọng trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, Bitcoin vẫn cho thấy nỗ lực duy trì nền giá ổn định.

So với 7 ngày trước (66.831 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới chỉ điều chỉnh giảm khoảng 1%, phản ánh nhịp tích lũy chặt chẽ của thị trường sau chuỗi phiên biến động mạnh đầu tháng. Được biết, giá trị của đồng tiền này thấp hơn khoảng 2,64% so với 1 tháng trước (67.949 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 145 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.323 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.