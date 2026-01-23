Santa Fe bản nâng cấp bốc cháy khi đang chạy thử

Hyundai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy Santa Fe facelift trong quá trình thử nghiệm và chưa xác nhận loại động cơ. Một số đồn đoán cho rằng xe có thể liên quan cấu hình EREV mới, nhưng hiện chưa có cơ sở để khẳng định.

Một chiếc Hyundai Santa Fe bản nâng cấp (facelift) trong giai đoạn phát triển đã bốc cháy khi đang chạy thử tại Ulsan, Hàn Quốc. Tài xế phát hiện khói bốc lên từ khoang phía trước nên nhanh chóng tấp vào lề. Người lái kịp thời rời khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng mạnh.

Chiếc Santa Fe bốc cháy ở khoang động cơ khi đang trên đường chạy thử tại Hàn Quốc. Ảnh: Sở Cứu hỏa Ulsan.

Theo Hyundai, chiếc Santa Fe gặp nạn thuộc đội xe thử nghiệm phục vụ quá trình phát triển sản phẩm. Lực lượng cứu hỏa Ulsan đã dập tắt đám cháy, tuy nhiên xe bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. Hãng cho biết đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác.

Trong khi đó, một số đồn đoán cho rằng chiếc Santa Fe gặp hỏa hoạn có thể liên quan các cấu hình điện hóa mới, trong đó có EREV. Nghi vấn này xuất hiện khi loạt ảnh chạy thử của Hyundai Santa Fe đời 2027 tại California (Mỹ) để lộ nhãn dán EREV, cùng một số chi tiết như có cổng sạc và thay đổi ở khu vực phía sau.

Tuy nhiên, Hyundai chưa xác nhận chiếc xe bốc cháy tại Ulsan sử dụng hệ truyền động nào, nên hiện chưa có cơ sở để khẳng định sự cố liên quan đến công nghệ EREV. Trong lúc chờ kết luận điều tra, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm bởi Santa Fe là một trong những mẫu SUV chủ lực của Hyundai ở nhiều thị trường.

Toàn bộ khoang động cơ bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại về người. Ảnh: Sở Cứu hỏa Ulsan.

Trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ, Santa Fe vẫn duy trì sức tiêu thụ tích cực. Báo cáo bán hàng của Hyundai Motor America cho thấy năm 2025 mẫu SUV này đạt 142.404 xe, tăng 20% so với năm trước; riêng quý IV đạt 40.244 xe. Tháng 12/2025, Santa Fe bán 14.440 xe, tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trái ngược bức tranh quốc tế, tại Việt Nam, Santa Fe thế hệ hiện hành đang gặp khó về mặt kinh doanh khi doanh số sụt giảm rõ rệt. Năm 2025, mẫu SUV này đạt khoảng 2.622 xe, giảm mạnh so với 6.941 xe của năm 2024. Ở nhiều tháng, lượng tiêu thụ thường chỉ dao động quanh mức vài trăm xe.

Để kích cầu, Hyundai và hệ thống đại lý thường xuyên tung ưu đãi giảm giá. Có thời điểm mức giảm được ghi nhận lên tới khoảng 180-200 triệu đồng, kèm quà tặng hoặc chính sách hậu mãi. Tuy nhiên, doanh số chủ yếu chỉ cải thiện mang tính giai đoạn chứ chưa tạo cú bứt phá rõ rệt.

Bản phác thảo Hyundai Santa Fe 2027 dựa trên hình ảnh xe chạy thử. Ảnh: Autoya.

Sức mua Santa Fe thế hệ mới giảm do thiết kế thay đổi mạnh, mang tính đột phá nhưng kén khách và gây tranh cãi. Bên cạnh đó, việc loại bỏ tùy chọn động cơ diesel cũng làm mất một lợi thế từng giúp Santa Fe đời trước bán tốt tại Việt Nam.