Xe điện có dễ bốc cháy hơn xe xăng? Dữ liệu toàn cầu đưa ra câu trả lời

Chỉ cần một đoạn video ghi lại cảnh xe điện bốc cháy cũng đủ thu hút hàng triệu lượt xem trong vài giờ. Những tiêu đề giật gân thường biến các sự cố này thành bằng chứng cho thấy xe điện nguy hiểm hơn xe xăng.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai quy mô lớn, các bằng chứng thực tế từ nhiều quốc gia đã đưa ra câu trả lời trái ngược hoàn toàn. Xe điện có thể cháy, nhưng chúng không có tỷ lệ cháy lớn hơn xe chạy xăng. Thậm chí, theo các bộ dữ liệu toàn cầu, tỷ lệ cháy ở xe điện còn thấp hơn đáng kể.

Tại Mỹ, số liệu từ các cơ quan an toàn giao thông và Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia chỉ ra rằng xe động cơ đốt trong mới là nguồn rủi ro chính. Trung bình cứ 2 đến 3 phút lại có một vụ cháy xe xăng hoặc dầu xảy ra trên toàn quốc. Các phân tích dựa trên doanh số bán hàng cho thấy chỉ có khoảng 25 vụ cháy trên 100.000 xe điện được bán ra, trong khi con số này ở xe xăng lên tới 1.500 vụ.

Tại châu Âu, dữ liệu từ Thụy Điển năm 2022 cũng củng cố kết luận này khi tỷ lệ cháy ở xe điện chỉ là 0,004%, thấp hơn 20 lần so với mức 0,08% của xe động cơ đốt trong. Thậm chí tại Ba Lan, trong hơn 51.000 vụ cháy xe từ năm 2020 đến 2025, chỉ có vỏn vẹn 87 vụ liên quan đến xe điện.

Dù những con số thống kê rất rõ ràng nhưng tại sao những lầm tưởng vẫn tồn tại dai dẳng? Câu trả lời nằm ở mức độ hiển thị trên truyền thông. Các vụ cháy xe xăng diễn ra quá thường xuyên nên chúng hiếm khi trở thành tin tức nóng hổi trừ khi có thương vong.

Ngược lại, cháy xe điện vẫn là hiện tượng lạ lẫm và mang tính hình ảnh cao. Pin lithium-ion khi cháy thường kéo dài hơn, khó dập tắt bằng phương pháp thông thường và đôi khi bùng phát trở lại. Những đặc điểm kỹ thuật này tạo ra những cảnh tượng kịch tính, khiến công chúng cảm thấy chúng đặc biệt nguy hiểm dù xác suất xảy ra là cực thấp.

Về nguyên nhân, hầu hết các vụ cháy xe điện bắt nguồn từ hư hỏng hệ thống pin do va chạm mạnh, lỗi sản xuất hoặc ngập nước, dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt. Trong khi đó, xe xăng luôn tiềm ẩn rủi ro cháy liên tục từ rò rỉ nhiên liệu, vỡ bình chứa hoặc động cơ quá nóng.

Điểm khác biệt cốt yếu là cháy xe điện phức tạp về kỹ thuật nhưng hiếm gặp, còn cháy xe xăng đơn giản hơn nhưng lại phổ biến hơn rất nhiều. Các chuyên gia an toàn và cơ quan quản lý đều thống nhất rằng xe điện không phải là không thể cháy, nhưng khẳng định chúng an toàn hơn so với xe truyền thống dựa trên các dữ liệu hiện đại.

