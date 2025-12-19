Dùng mã định danh tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ một cửa của Bộ KHCN

Qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết, nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng kỷ luật thực thi giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 19/12, Bộ Khoa học và Công nghệ khai trương Bộ phận Một cửa tập trung, hiện đại tại trụ sở Bộ - số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ KH&CN.

Bộ phận Một cửa của Bộ KH&CN được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung”, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng đầu mối đơn vị chuyên môn như trước đây. Toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và thuận tiện theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, công khai; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi trạng thái và giám sát tiến độ giải quyết.

Bộ phận Một cửa hoạt động theo mô hình tập trung, hiện đại, liên thông và minh bạch, lấy môi trường số làm nền tảng.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN cho biết điểm khác biệt quan trọng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ.

"Các kios điện tử được trang bị tại khu vực tiếp nhận sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tra cứu, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch", ông Hà Minh Hiệp nói.

Đối với các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình “cán bộ làm thay” sang “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình một cách minh bạch, hiệu quả.

Trong giai đoạn hiện nay, mô hình được triển khai theo hướng kết hợp song song giữa phục vụ trực tiếp tại điểm, phục vụ trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và hệ thống trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức và công dân.

Một điểm nhấn quan trọng của mô hình là khả năng theo dõi, giám sát và đo lường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết, qua đó nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng kỷ luật thực thi đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận Một cửa được xác định không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, mà là điểm chạm số giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp. Việc tổ chức Bộ phận Một cửa theo mô hình tập trung, hiện đại không dừng ở việc thống nhất đầu mối tiếp nhận, mà hướng tới tái cấu trúc toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ theo hướng số hóa, liên thông và minh bạch, lấy môi trường số làm nền tảng.